New York Times: Το μυστικό σχέδιο της Μοσάντ για την «ανατροπή» στην Τεχεράνη – Πώς το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον Αχμαντινετζάντ

Σε μια από τις πιο αναπάντεχες και ειρωνικές τροπές της σύγχρονης διπλωματικής ιστορίας και της κατασκοπείας στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ επιχείρησε να οικοδομήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν γύρω από το πρόσωπο του πρώην ορκισμένου εχθρού του, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Ο άνθρωπος που κατά την προεδρία του (2005-2013) ταυτίστηκε με την επιτάχυνση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, τις εκκλήσεις για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και την άρνηση του Ολοκαυτώματος, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολυετούς, απόρρητης επιχείρησης της Μοσάντ. Στόχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών ήταν η σταδιακή «καλλιέργεια» και προετοιμασία του ως πληροφοριοδότη, με απώτερο σκοπό την εγκατάστασή του στην εξουσία σε περίπτωση κατάρρευσης του τρέχοντος καθεστώτος. Η δραματική αυτή προσπάθεια, η οποία περιλάμβανε μυστικές συναντήσεις στην Ευρώπη με κάλυψη ακαδημαϊκά συνέδρια και κρυφές χρηματοδοτήσεις, κορυφώθηκε κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, οδηγώντας τελικά σε μια παταγώδη αποτυχία που έφερε τον πρώην Ιρανό πρόεδρο αντιμέτωπο με τις διωκτικές αρχές της χώρας του.

Το παρασκήνιο της Βουδαπέστης και η μετα-προεδρική μεταστροφή ενός σκληροπυρηνικού ηγέτη

Η αρχή του νήματος για την αποκάλυψη της επιχείρησης ξετυλίχθηκε στις αρχές του 2024, όταν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, καθηγητής Gergely Deli, έλαβε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο αίτημα από ανώτατο Ούγγρο κυβερνητικό αξιωματούχο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times. Το πανεπιστήμιο κλήθηκε να διοργανώσει εσπευσμένα ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, με μοναδικό σκοπό να προσκληθεί ως ομιλητής ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Στην πραγματικότητα, η διοργάνωση αποτελούσε ένα τέλειο προπέτασμα καπνού προκειμένου ο πρώην πρόεδρος του Ιράν να πραγματοποιήσει άκρως απόρρητες επαφές στην ουγγρική πρωτεύουσα με πράκτορες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Η στρατολόγησή του αποτελούσε τόσο υψηλή προτεραιότητα για το Τελ Αβίβ, που ο τότε αρχηγός της Μοσάντ, David Barnea, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη το 2024 για να συναντηθεί μαζί του, ενημερώνοντας αμέσως μετά τη CIA για τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Η Ουγγαρία, υπό την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν, διατηρούσε εξαιρετικά στενές σχέσεις με το Ισραήλ, προσφέροντας το ιδανικό γεωπολιτικό καταφύγιο για τέτοιες επαφές, οι οποίες επαναλήφθηκαν και τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Αχμαντινετζάντ κατάφερε να ξεφύγει από την προσωπική του ιρανική ασφάλεια για να παραστεί σε νέες μυστικές συναντήσεις.

Αυτή η απίστευτη προσέγγιση βασίστηκε στη σταδιακή αλλά εμφανή πολιτική και προσωπική μεταμόρφωση του Αχμαντινετζάντ μετά την αποχώρησή του από την προεδρία το 2013. Ο άλλοτε φανατικός ηγέτης, που είχε διατάξει τη βίαιη καταστολή των εξεγέρσεων του 2009 και μαζικές εκτελέσεις αντιφρονούντων, άρχισε να υιοθετεί ένα πιο μετριοπαθές, λαϊκιστικό προφίλ. Αντικατέστησε το χαρακτηριστικό χακί αντιανεμικό του με κοστούμια ραμμένα στα μέτρα του, υποβλήθηκε σε αισθητικές θεραπείες, έμαθε αγγλικά και άρχισε να ασκεί έντονη κριτική στην άρχουσα τάξη της Τεχεράνης για διαφθορά. Η ρήξη του με το καθεστώς οριστικοποιήθηκε όταν αποκλείστηκε τρεις φορές από το δικαίωμα να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία. Απογοητευμένος, εξομολογήθηκε σε στενούς του συνεργάτες ότι το τρέχον ισλαμικό σύστημα έπρεπε να ανατραπεί και ότι ο ίδιος θα μπορούσε να διαδραματίσει τον ρόλο ενός μεταρρυθμιστή, στα πρότυπα του Μπόρις Γέλτσιν στη Ρωσία, υποσχόμενος μάλιστα πως αν αναλάμβανε την εξουσία θα αναγνώριζε το Ισραήλ και θα εξομάλυνε τις σχέσεις των δύο χωρών μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν γρήγορα αυτή τη φιλόδοξη δυσαρέσκεια και άρχισαν να τον στηρίζουν κρυφά, καλύπτοντας ακόμη και έξοδα στέγασης και ταξιδιών του στο εξωτερικό, όπως ένα ύποπτο ταξίδι στη Γουατεμάλα το 2023.

The strike may have failed. But the leak did not. The New York Times follow-up investigation, released on 13th July reports that American and Israeli planners considered Mahmoud Ahmadinejad (former Iran President), the Holocaust denier who crushed the Green Movement, for power… pic.twitter.com/RPLLg5EwvE — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) July 13, 2026

Η παράτολμη επιχείρηση διάσωσης μέσα στις φλόγες του πολέμου και η κατάρρευση του σχεδίου

Η πολυετής αυτή επιχείρηση έφτασε στην κορύφωσή της στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, κατά τις πρώτες κιόλας ημέρες της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν. Καθώς ο Αχμαντινετζάντ βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την πτέρυγα πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη, το Ισραήλ έθεσε σε εφαρμογή ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για την απομάκρυνσή του. Στις 28 Φεβρουαρίου, ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ισοπέδωσε το κτίριο των σωματοφυλάκων του και κατέστρεψε το θωρακισμένο όχημά του. Μέσα στο χάος που ακολούθησε, ένα μαύρο αυτοκίνητο Peugeot, οδηγούμενο από πράκτορες της Μοσάντ, εμφανίστηκε στο σημείο, παρέλαβε τον πρώην πρόεδρο και τον φυγάδευσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε ένα μυστικό κρησφύγετο εντός της ιρανικής επικράτειας. Στόχος ήταν να προστατευτεί, ώστε να αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της επόμενης ημέρας στην προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης, η οποία περιλάμβανε παράλληλα και την αποτυχημένη προσπάθεια ενεργοποίησης κουρδικών αντιπολιτευτικών δυνάμεων από το βόρειο Ιράκ.

Ωστόσο, το σχέδιο κατέρρευσε εκ των έσω. Ο Αχμαντινετζάντ εμφανίστηκε έντονα αναστατωμένος από τη βίαιη εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης και βαθιά απογοητευμένος από τις πραγματικές προοπτικές του ισραηλινού σχεδίου για την επιστροφή του στην εξουσία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εγκατέλειψε το ασφαλές σπίτι της Μοσάντ και εξαφανίστηκε από προσώπου γης για μήνες. Η επόμενη δημόσια εμφάνισή του έγινε μόλις την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής για τον δολοφονηθέντα ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου στεκόταν βουβός, με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας χειρουργική μάσκα, περιστοιχισμένος από άνδρες ασφαλείας. Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν πλέον ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας κατάφεραν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να αποκαλύψουν τις μυστικές επαφές του με το Ισραήλ. Σήμερα, ο άλλοτε κραταιός σκληροπυρηνικός ηγέτης βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και κάτω από την αυστηρή κράτηση των Φρουρών της Επανάστασης, σηματοδοτώντας το οριστικό και άδοξο τέλος μιας από τις πιο παράξενες συμμαχίες στον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας.