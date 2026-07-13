Περιστέρι: Συνελήφθη 53χρονος με περισσότερα από ένα κιλό κοκαΐνης

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν στο Περιστέρι έναν 53χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης. Για την υπόθεση, η ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιήσει και αναζητά ακόμη ένα άτομο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Μεγαλύτερη του ενός κιλού η ποσότητα που εντοπίστηκε στην κατοχή του
Πηγή: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Περιστέρι, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης.
  • Η κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 135 γραμμαρίων, βρέθηκε σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ.
  • Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ αναζητείται και ένα ακόμη άτομο για την υπόθεση.

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Στη σύλληψη ενός 53χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Περιστέρι. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 11ης Ιουλίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, εντόπισαν τον 53χρονο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ και καθώς κρίθηκε ύποπτος, τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά την διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο 53χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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