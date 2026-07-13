Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Έξι ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο, έπεσαν προειδοποιητικά πυρά

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κόλπο του Άντεν, καθώς ομάδα μικρών σκαφών προσέγγισε και φέρεται να παρενόχλησε δεξαμενόπλοιο νότια της Υεμένης. Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας του τάνκερ προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση ενός σκάφους, ενώ οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Κόλπος του Άντεν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στον Κόλπο του Άντεν, καθώς μια ομάδα έξι μικρών σκαφών προσέγγισε και παρενόχλησε δεξαμενόπλοιο νότια της Υεμένης.
  • Η ένοπνη ομάδα ασφαλείας (AST) του δεξαμενόπλοιου προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα ένα σκάφος να απομακρυνθεί και τα υπόλοιπα να παραμείνουν σε απόσταση.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ η EOS Marine καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στον Κόλπο του Άντεν. Μια ομάδα μικρών σκαφών, νότια της Υεμένης προσέγγισαν και φέρεται να παρενόχλησαν δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή.

Το τάνκερ ενημέρωσε το κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ότι προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη στη δεξιά του πλευρά, ενώ έπλεε σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων νότια του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Tradewinds.

Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας (Armed Security Team – AST) που επέβαινε στο δεξαμενόπλοιο προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το σκάφος να απομακρυνθεί. Τα υπόλοιπα πέντε ταχύπλοα παρέμειναν σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου, χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο.

Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αναφορά ως υψηλής αξιοπιστίας και καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

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