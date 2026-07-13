Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Λέσβο, στην περιοχή Καλό Λιμάνι του Δήμου Καλλονής, με μήνυμα 112 να έχει σταλεί στους κατοίκους ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με επίγειες και εναέριες μονάδες, ενώ Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Λέσβος- φωτιά
Πηγή φωτό: stonisi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Λέσβο, στην περιοχή Καλό Λιμάνι του Δήμου Καλλονής. Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».
  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με 22 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες του δήμου.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Λέσβο και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Λιμάνι του Δήμου Καλλονής.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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