Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Λέσβο και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Λιμάνι του Δήμου Καλλονής.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.