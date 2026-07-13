Φωτιά στη Λέσβο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιμάνι του Δήμου Καλλονής, στη Λέσβο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Λέσβος - φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλο Λιμάνι του Δήμου Καλλονής, στη Λέσβο.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή της πυρκαγιάς έχει υψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλο Λιμάνι του Δήμου Καλλονής, στη Λέσβο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου σήμερα περίπου στις 16:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς για σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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