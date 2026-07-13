Κασσελάκης για τις παραιτήσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Να σας γράψω συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα»

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα σαρκαστικός απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το φαινόμενο των παραιτήσεων βουλευτών. Με βίντεο στα social media, προσφέρθηκε να γράψει συστατική επιστολή στους αποχωρούντες για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ άφησε αιχμές και κατά του Παύλου Πολάκη για το «κόμμα του Βουνού»

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Κασσελάκης
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα σαρκαστικός εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας να γράψει συστατική επιστολή στους βουλευτές που παραιτούνται.
  • Με βίντεο στα social media, ο κ. Κασσελάκης απευθύνθηκε στους βουλευτές λέγοντάς τους χαρακτηριστικά, «σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει», ενώ έριξε «καρφί» για το «κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)».
  • Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρα ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Συμεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας και την ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Ιδιαίτερα σαρκαστικός εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το διαλυτικό φαινόμενο που παρουσιάζει το κόμμα, καθώς βουλευτές παραιτούνται σχεδόν καθημερινά.

Με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης, απευθύνθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά, «σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει», ενώ όπως είπε, προτίθεται να τους γράψει συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον το επιθυμούν.

Παράλληλα, ρίχνει και «καρφί» στον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για «κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)», θυμίζοντας τη δήλωση που είχε κάνει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατί φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!», αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

 

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