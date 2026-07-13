Τραμπ: Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού» και θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία για την κάλυψη του κόστους της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.
  • Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού. Το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα αποζημιωθούν» για τη φύλαξη των Στενών, καθώς «οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες» και δεν μπορούν να περιμένουν από τις ΗΠΑ να το κάνουν αυτό χωρίς αντάλλαγμα. «Θέλουμε απλώς να αποζημιωθούμε για όλα αυτά, για το ότι θέσαμε τον λαό μας σε κίνδυνο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι’ αυτό

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πολεμικό μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Πώς απέτυχε η στρατηγική Τραμπ

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον “ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ”, όπως ονομάζεται, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη χρήση των Στενών».

Τραμπ στο Fox News: Είχαμε μια συμφωνία και την αθέτησαν

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Κάθε φορά που στέλνουν ένα drone, τους πλήττουμε πολύ σκληρά. Αλλά είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια τελειωμένη συμφωνία και μετά την αθέτησαν. Πάντα τις αθετούν. Είχαμε 10 συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ.  «Τώρα θα τα ελέγχουμε εμείς και θα πληρωνόμαστε για να τα φυλάμε», είπε. «Θα αποζημιωθούμε, γιατί οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στο πλευρό μας και δεν γίνεται να περιμένουν από εμάς να το κάνουμε αυτό χωρίς αντάλλαγμα», συμπλήρωσε.

«Θέλουμε απλώς να αποζημιωθούμε για όλα αυτά, για το ότι θέσαμε τον λαό μας σε κίνδυνο», είπε σχετικά με την πληρωμή για τη φύλαξη των Στενών.

 

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