Τραμπ: Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον “ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ”, όπως ονομάζεται, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη χρήση των Στενών».

The Hormuz Strait is OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran. We are reinstating the THE IRANIAN BLOCKADE, so named because it is only stopping Iran’s ships or customers from entering or leaving. All other countries will have fair and open use of the Strait. The U.S.A.… pic.twitter.com/m81hb9Nl3p Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στην εμπορική ναυσιπλοΐα» — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 13, 2026

Τραμπ στο Fox News: Είχαμε μια συμφωνία και την αθέτησαν

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Κάθε φορά που στέλνουν ένα drone, τους πλήττουμε πολύ σκληρά. Αλλά είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια τελειωμένη συμφωνία και μετά την αθέτησαν. Πάντα τις αθετούν. Είχαμε 10 συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ. «Τώρα θα τα ελέγχουμε εμείς και θα πληρωνόμαστε για να τα φυλάμε», είπε. «Θα αποζημιωθούμε, γιατί οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στο πλευρό μας και δεν γίνεται να περιμένουν από εμάς να το κάνουμε αυτό χωρίς αντάλλαγμα», συμπλήρωσε.

«Θέλουμε απλώς να αποζημιωθούμε για όλα αυτά, για το ότι θέσαμε τον λαό μας σε κίνδυνο», είπε σχετικά με την πληρωμή για τη φύλαξη των Στενών.