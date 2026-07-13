Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για ληστεία – Απείλησαν το θύμα τους με σπασμένο μπουκάλι

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Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης περιπολιών της ΓΑΔΑ συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι λήστεψαν άνδρα στα Πετράλωνα, απειλώντας τον με σπασμένο μπουκάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Ιουλίου, όταν οι τρεις δράστες, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τον νεαρό ενώ αυτός κινούνταν πεζός στην περιοχή και σύμφωνα με την αστυνομία, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο αφού πρώτα τον απείλησαν με το σπασμένο αντικείμενο.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν αναζητήσεις. Λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί οι οποίοι με απειλή σπασμένου μπουκαλιού αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από νεαρό άνδρα στην περιοχή των Πετραλώνων

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της 12-7-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., -3- αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 17 ετών, οι οποίοι με απειλή σπασμένου μπουκαλιού αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από νεαρό άνδρα στην περιοχή των Πετραλώνων.

Ειδικότερα, οι -3- κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες της 12-7-2026 και μαζί με έτερους δράστες, προσέγγισαν νεαρό άνδρα που κινούνταν πεζή στην περιοχή των Πετραλώνων και με την απειλή σπασμένου μπουκαλιού, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και εντόπισαν, κατόπιν αναζητήσεων, τους -3- κατηγορούμενους, τους οποίους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.