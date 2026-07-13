Τέμπη: Αύριο η συνέχεια της δίκης – Αιτήματα αναβολής και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

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Την προσεχή Τετάρτη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να εξετάζει αιτήματα αναβολής, ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και αυτοτελείς ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Συνήγοροι κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ζήτησαν την αναβολή της διαδικασίας μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε αρχίσει πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι τα κατηγορητήρια στις δύο δικογραφίες είναι «ταυτόσημα» και έκαναν λόγο για «κίνδυνο διπλών διαδικασιών και αποφάσεων».

Το ζήτημα του δεδικασμένου

Άλλοι συνήγοροι κατηγορουμένων έθεσαν το ζήτημα του δεδικασμένου, επικαλούμενοι την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι «αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει η ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός».

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, οι εντολείς τους είχαν αρχικά κατηγορηθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όμως οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδικασμένο ως προς την ποινική μεταχείρισή τους στην κύρια δίκη για τα Τέμπη.

Στη δίκη που αφορά τη σύμβαση 717 κατηγορούνται συνολικά 16 πρώην και νυν στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι που κατείχαν θέσεις ευθύνης από το 2016 έως το 2023. Όλοι έχουν παραπεμφθεί σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν επίσης ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Οι ισχυρισμοί για τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ και τους σταθμάρχες

Στο δικαστήριο τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου προέδρου του ΟΣΕ κατά την περίοδο του δυστυχήματος, καθώς και ο συνήγορος των σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Οι συνήγοροι του πρώην προέδρου του ΟΣΕ υποστήριξαν ότι ο εντολέας τους παρέδωσε τον σιδηρόδρομο σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία τον παρέλαβε.

«Έχει ήσυχη τη συνείδησή του», ανέφερε ένας από τους συνηγόρους του.

Ο δεύτερος συνήγορος υποστήριξε ότι, όταν ο κατηγορούμενος υπέγραψε τη μετάταξη του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, δεν γνώριζε ότι στην πλατφόρμα είχε εισαχθεί το ηλικιακό κριτήριο, βάσει του οποίου παραπέμφθηκε τελικά για παράβαση καθήκοντος.

Ο συνήγορος των σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αποχώρησαν νωρίτερα από τις θέσεις τους, υποστήριξε ότι η κοινή ώρα εργασίας από τις 22:00 έως τις 23:00 αποσκοπεί αποκλειστικά στην ασφαλή παράδοση της μίας βάρδιας στην επόμενη.

«Όταν παραδίδει, είναι λυμένα τα πάντα», ανέφερε για έναν από τους δύο σταθμάρχες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν οι δύο σταθμάρχες είχαν παραμείνει στις θέσεις τους έως τις 23:00, η παρουσία τους δεν θα επηρέαζε την εξέλιξη των γεγονότων, καθώς η επιβατική αμαξοστοιχία έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας λίγα λεπτά αργότερα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να αναπτύσσουν τα υπόλοιπα αιτήματα, τις ενστάσεις και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ