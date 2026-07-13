Πέδρο Σάντσεθ: «Οφείλουμε όχι μόνον να αντιδρούμε όταν εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, αλλά και να προλαμβάνουμε»

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, απηύθυνε σήμερα έκκληση ώστε να αναπτυχθεί μια νοοτροπία πρόληψης για να υπάρχει καλύτερη αντίδραση απέναντι στις πυρκαγιές, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλοί αλλοδαποί, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

«Οφείλουμε όχι μόνον να αντιδρούμε όταν εκδηλώνονται αυτές οι πυρκαγιές, αλλά οφείλουμε και να προλαμβάνουμε», σημείωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας από το αρχηγείο των υπηρεσιών διάσωσης στην Τούρε, κοντά στην Αλμερία, όπου χαιρέτισε πυροσβέστες συνοδευόμενος από τον περιφερειακό πρόεδρο της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

🇪🇸 Firefighters tackle Spanish wildfires Spanish firefighters tackle the Los Gallardos fire head-on, as favourable weather conditions help them to take on one of the country’s deadliest wildfires. The blaze has claimed at least 12 lives in southern Spain. pic.twitter.com/QDV2Cel6x2 — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2026

«Καθένας από εμάς, σε ατομικό επίπεδο, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι το κλίμα αλλάζει, ότι οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται ολοένα και περισσότερο», συνέχισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, προειδοποιώντας για ένα περίπλοκο καλοκαίρι που αναμένεται να απαιτήσει να μείνουμε σε επαγρύπνηση.

Ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, απηύθυνε επίσης μήνυμα ευαισθητοποίησης και αυτοπροστασίας στον πληθυσμό, καλώντας τον κόσμο να ειδοποιεί στην περίπτωση καπνού, ή ακόμη και να «επαγρυπνά απέναντι σε ύποπτες συμπεριφορές όταν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει συμπεριφορά πυρομανή».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη σήμερα γύρω στις 11:25 τοπική ώρα (12:25 ώρα Ελλάδος), στον τόπο της πυρκαγιάς, επισκέπτεται την περιοχή σχεδόν τέσσερις ημέρες, μετά το ξέσπασμα μιας από τις πιο φονικές φωτιές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, την περασμένη Πέμπτη (9/7/2026), από την πτώση ηλεκτρικού καλωδίου κατά μήκος δρόμου.

Χθες, (12/7/2026) ύστερα από τρεις φρικτές μέρες, οι Αρχές, ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά σταθεροποιήθηκε, επιτρέποντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους τουλάχιστον 600 άνθρωποι, που είχαν απομακρυνθεί.

Από την πυρκαγιά αυτή σε περίμετρο που έφτασε τα 40 χιλιόμετρα κάηκαν περίπου 70.000 στρέμματα έκτασης, σύμφωνα με τον Χουάν Μανουέλ Μορένο.

Οι ισπανικές Αρχές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές όσον αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νεκροψίες-νεκροτομές και η ταυτοποίηση των πτωμάτων που έχουν βρεθεί.

Μεταξύ των πιθανών θυμάτων της καταστροφής βρίσκεται μια Γαλλίδα, που θεωρείται επισήμως αγνοούμενη, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.Επίσης μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπάρχουν χωρίς αμφιβολία, Βέλγοι και Βρετανοί.

One of the deadliest wildfires in Spain’s history is raging in the south of the country At least 12 people have died, and another 23 are reported missing. Due to strong winds, the fire spread extremely quickly — covering up to 15 kilometers in just two hours. Preliminary… pic.twitter.com/FjzWCeABpA — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες, ήδη από την άνοιξη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν ορισμένες φορές τους 40 βαθμούς Κελσίου και δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Στα τέλη Μαΐου, ο Πέδρο Σάντσεθ, είχε δηλώσει ότι η Ισπανία θα ανέπτυσσε στη διάρκεια του καλοκαιριού, τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει κινητοποιηθεί ποτέ κατά των πυρκαγιών απέναντι σε «μια απειλή (που) δεν παύει να αυξάνεται», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί λεπτομερώς στα χρηματοδοτικά μέσα για τον σκοπό αυτόν.

Prime Minister Pedro Sanchez on Monday urged Spain to strengthen its prevention measures after one of the country’s deadliest wildfires in recent history killed 13 people and razed a huge area. https://t.co/P8y55WSbsr — ANews (@anews) July 13, 2026

Το 2025 πάνω από 3.930.000 στρέμματα, καταστράφηκαν από τις φλόγες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), στον χειρότερο απολογισμό στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP