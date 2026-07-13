Ισπανία: Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της φωτιάς στην Ανδαλουσία

Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Βρετανίδα το τελευταίο χρονικά θύμα

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.