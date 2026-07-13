Ισπανία: Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της φωτιάς στην Ανδαλουσία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έφτασε τους 13 νεκρούς.
  • Το τελευταίο χρονικά θύμα είναι μια 93χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία.
  • Την ανακοίνωση για τον νέο τραγικό απολογισμό έκανε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

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Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Βρετανίδα το τελευταίο χρονικά θύμα

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

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