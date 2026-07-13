Αλέκος Συσσοβίτης στο Real Life: Γιατί να θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει οικογένεια;

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Αλέκος Συσσοβίτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις προσωπικές του επιλογές, εξηγώντας γιατί η δημιουργία οικογένειας δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα για τον ίδιο.
  • Όπως δήλωσε ο ίδιος: “Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, δεν ήταν στόχος μου. Ήθελα να ζω ελεύθερος και έτσι ζούσα.”
  • Στα 62 του, ο ηθοποιός αποδέχεται την ηλικία του και φροντίζει τον εαυτό του, ενώ αναρωτιέται: «Ποιος μας είπε ότι οι κακοί δεν είναι γοητευτικοί;».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη συμμετοχή του σe νέα θεατρική παραγωγή του καλοκαιριού, ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life και την δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις προσωπικές του επιλογές, εξηγώντας γιατί η δημιουργία οικογένειας δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα για τον ίδιο, ενώ εξέφρασε τη δική του φιλοσοφία γύρω από τη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ελευθερία, τονίζοντας πως ακολούθησε πάντα όσα πραγματικά ένιωθε.

-Γενικά αφήνετε τον χρόνο και τη ζωή να σας πάει; Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι γι’ αυτό δεν κάνατε οικογένεια;

Γιατί να θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει οικογένεια; Τι θα πει «γιατί δεν κάναμε οικογένεια»; Εσύ γιατί έκανες οικογένεια; Γιατί οκτώ στους 10 χωρίζετε; Και ποιος είπε ότι το μοντέλο της οικογένειας είναι το σωστό; Ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μόνος του.

Στην πορεία της ζωής του μπορεί να έχει και συντροφιά. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, αλλά έχει και ατομικές τάσεις. Μόνος του μπορεί να είναι κάποιος μέσα σε μια οικογένεια με 10 παιδιά, να νιώθει μόνος του. Οπότε δεν έχει “γιατί δεν έκανε αυτό;”. Έκανα ό,τι ένιωσα. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, δεν ήταν στόχος μου. Ήθελα να ζω ελεύθερος και έτσι ζούσα. Μπορεί αύριο το πρωί να κάνω, που να ξέρω.

“Ποιος είπε πως οι κακοί δεν είναι γοητευτικοί”;

– Ακόμα φέρετε την ταμπέλα του ωραίου; Παλιότερα ήσασταν ο ζεν πρεμιέ.

Τώρα προσπαθώ να μείνω ζεν στο μυαλό μου. Είμαι 62 χρονών. Φυσικά δεν είμαι ζεν και το αποδέχομαι, αλλά φροντίζω τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που το κάνω, γιατί να μη δέχομαι και τα εύσημα;

Πως σας φαίνεται ότι σας βλέπουν γοητευτικό ακόμη και όταν υποδύεστε τον κακό;

Ποιος μας είπε ότι οι κακοί δεν είναι γοητευτικοί;

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