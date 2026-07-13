Καλοκαιρινές βόλτες με φουσκωτό για την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη – Δείτε φώτο

Μετά την Επίδαυρο όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Βάκχες», η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης συνέχισαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την εξόρμησή τους με φουσκωτό σκάφος στα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου. Στα στιγμιότυπα κυριαρχούν το καταγάλανο τοπίο, η καλοκαιρινή διάθεση και οι στιγμές χαλάρωσης, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες η Δέσποινα Βανδή ποζάρει με τον αγαπημένο της.

«Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά»…

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δέσποινα Βανδή έγραψε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά… Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!».

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι γεμάτο στιγμές χαλάρωσης για την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν τα διαλείμματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Ανάμεσα στους αγαπημένους τους προορισμούς βρίσκεται, φυσικά, η Κρήτη, την οποία επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο, πάντως, επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινότητά τους, με τη Δέσποινα Βανδή να ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης θα πρωταγωνιστήσει στη νέα τηλεοπτική σειρά του Mega «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».