Καλοκαιρινές βόλτες με φουσκωτό για την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη – Δείτε φώτο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Φωτογραφία: Instagram/desp1navandi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απόλαυσαν καλοκαιρινές βόλτες με φουσκωτό σκάφος στα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου.\n- Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εξόρμηση, με στιγμιότυπα που κυριαρχούσαν το καταγάλανο τοπίο και η καλοκαιρινή διάθεση.\n- Μετά τις διακοπές τους το 2025, η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνίστησε στη σειρά του Mega «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μετά την Επίδαυρο όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Βάκχες», η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης συνέχισαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την εξόρμησή τους με φουσκωτό σκάφος στα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου. Στα στιγμιότυπα κυριαρχούν το καταγάλανο τοπίο, η καλοκαιρινή διάθεση και οι στιγμές χαλάρωσης, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες η Δέσποινα Βανδή ποζάρει με τον αγαπημένο της.

«Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά»…

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δέσποινα Βανδή έγραψε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά… Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!».

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι γεμάτο στιγμές χαλάρωσης για την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν τα διαλείμματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Ανάμεσα στους αγαπημένους τους προορισμούς βρίσκεται, φυσικά, η Κρήτη, την οποία επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο, πάντως, επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινότητά τους, με τη Δέσποινα Βανδή να ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης θα πρωταγωνιστήσει στη νέα τηλεοπτική σειρά του Mega «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ