Θάλεια Ματίκα: Δεν είμαι super woman, δεν γίνονται όλα από έναν άνθρωπο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία με τον σύζυγο της, Τάσο Ιορδανίδη, η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην διαρκή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις και στις στιγμές που έχει νιώσει να βουλιάζει στη ζωή της.

–Οι γυναίκες έχετε επωμιστεί πολλούς ρόλους. Πως καταφέρνεις να ανταποκριθείς;

-Δεν έχω καταφέρει να ανταπεξέλθω. Δεν νομίζω ότι συνδυάζονται εύκολα. Στη ζωή μου έχω φτάσει πολλές φορές σε δύσκολο σημείο. Και οι γυναίκες, ειδικά μετά τα 40 βιώνουμε πολύ περίεργες καταστάσεις προσπαθώντας να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.

“Πολλές φορές έχω βουλιάξει”

–Γιατί λες ότι δεν τα έχεις καταφέρει;

-Πολλές φορές έχω “βουλιάξει”. Προσπαθώ να καταλάβει η οικογένεια μου ότι δεν είμαι super woman και ότι δεν γίνονται όλα από έναν άνθρωπο. Δεν μου αρέσει ο τίτλος “τα κατάφερα”. Οπότε θεωρώ ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουμε τόσους ρόλους.

-Αυτό μας καταρρακώνει, δεν μας κάνει δυνατές. Για μένα μιλάω και για τις φίλες μου, που γνωρίζω, ότι για τις υπόλοιπες γυναίκες. Μπορεί κάποιες να πουν: “Εγώ τα κάνω όλα τέλεια”. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.

–Ποια συμβουλή θα έδινες, αν μπορούσες, στον νεότερο εαυτό σου;

-“Προετοιμάσου. Η ζωή έχει εκπλήξεις και πολύ θετικές και πολύ αρνητικές”, αυτό θα του έλεγα. Όπως επίσης να χαρεί τη νιότη του χωρίς ευθύνες και χωρίς φόβους, γιατί μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν.