Δολοφονία Βάγια Νέστορα: «Μιλούν» τα κινητά των συλληφθέντων – «Με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω» υποστηρίζει ο 24χρονος κατηγορούμενος

Ενώ τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για τη φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική φαίνεται πως κατάφερε να κάνει τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης να… «μιλήσουν». Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, ο 29χρονος και η 26χρονη είναι οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, ενώ ο τρίτος συλληφθείς, ένας 24χρονος, κατηγορείται πως είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «ορμητήριο». Το σπίτι αυτό, που βρίσκεται 200 μέτρα από την οικία της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιήθηκε για την κατόπτευση του χώρου το προηγούμενο 24ωρο, αλλά και ως κρησφύγετο αμέσως μετά τον εμπρησμό, όπου οι δράστες κατέφυγαν για να αλλάξουν ρούχα πριν εξαφανιστούν.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι παραχώρησε τον χώρο στους δύο συγκατηγορούμενούς του πριν και μετά την επίθεση. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις ούτε τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς. «Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα και όχι στους συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους δεν γνωρίζει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 24χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Είχε ετοιμάσει βαλίτσες για διακοπές ο 29χρονος

Μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ο 29χρονος εμφανίστηκε κανονικά στη δουλειά του, σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η Αντιτρομοκρατική χτύπησε την πόρτα του πριν προλάβει να εξαφανιστεί. Μάλιστα ο 29χρονος είχε ήδη ετοιμάσει βαλίτσες για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Από την άλλη η 26χρονης είχε μεταβεί για την Κρήτη, όπου βρήκε καταφύγιο σε σπίτι φιλικού της προσώπου, στην Παλαιοχώρα, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να χάσουν τα ίχνη της.

Οι Αρχές έστησαν επιχείρηση εξπρές που οδήγησε στις ταυτόχρονες συλλήψεις τους.

«Φύλλο και φτερό» τα κινητά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα και των δύο βρίσκονται στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και «ξεσκονίζονται», καθώς οι αρχές αναζητούν κρίσιμα στοιχεία που εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ιδιαίτερα το κινητό του 29χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου συνελήφθη, φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου, προκειμένου να το εξαφανίσει. Τελικά, η τηλεφωνική συσκευή εντοπίστηκε χωρίς ζημιές, καθώς διέθετε προστατευτική θήκη , και βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια των αρχών. Οι αστυνομικοί την κάνουν «φύλλο και φτερό» για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, ελέγχοντας το ιστορικό κλήσεων και τη λίστα των επαφών. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν ψηφιακά πειστήρια, όπως κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης της επίθεσης, ένα σενάριο όμως που για την ώρα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ερευνάται και μία ομπρέλα βροχής που βρέθηκε στο κρησφύγετο των συλληφθέντων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος και η 26χρονη, τη χρησιμοποίησαν όταν βγήκαν από το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να κάνουν κατόπτευση της διαδρομής και να διαπιστώσουν πού έχει κάμερες ασφαλείας στο τετράγωνο.

Τι βρέθηκε στο κινητό της 26χρονης

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο κινητό της 26χρονης και στην εφαρμογή με τους «Χάρτες», βρέθηκε ξεχωριστή «σημείωση» για την Τροχαία Θεσσαλονίκης. Αυτό το στοιχείο έχει μπει στο στόχαστρο των αρχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο ο επόμενος στόχος της ομάδας να ήταν το κτίριο όπου στεγάζεται η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες συνεχίζονται προς την κατεύθυνση εντοπισμού και της δεύτερης ομάδας που οι αρχές πιστεύουν πως ευθύνεται για τις παράλληλες εμπρηστικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Αντιτρομοκρατική βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίησή τους.

«Με έμπλεξαν, δεν γνωρίζω τους συγκατηγορούμενούς μου» λέει ένας εκ των συλληφθέντων

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, που σύμφωνα με τις Αρχές αποτέλεσε το επιχειρησιακό ορμητήριο, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, τόνισε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του, ενώ υποστήριξε ότι έχει εμπλακεί άδικα στην υπόθεση.

«Λυπούμαι βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένειά μου και είναι ήδη κατασχεμένο από την τράπεζα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου δεν τα παραχώρησα στους δύο συγκατηγορούμενούς μου. Δεν τους γνωρίζω. Τα έδωσα σε φιλικά μου πρόσωπα, που δεν έχουν ακόμα καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Δεν ξέρω όμως ούτε τις προθέσεις τους ούτε αν σχετίζονται με την υπόθεση. Τους συγκατηγορούμενούς μου δεν γνωρίζω καθόλου και σκοπεύω να πω όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας» ανέφερε ο 24χρονος στο MEGA.