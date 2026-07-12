Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: «Φύλλο και φτερό» το κινητό του 29χρονου από την Αντιτρομοκρατική – Στο μικροσκόπιο και μία ομπρέλα

Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, στα οποία περιλαμβάνονται η ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα).

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Οι υπόλοιπες κακουργηματικές διώξεις αφορούν τα αδικήματα της έκρηξης, του εμπρησμού και της παράβασης του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίωξη ασκήθηκε in rem και δεν είναι ακόμη προσωποποιημένη. Η διαδικασία αυτή θα γίνει από την ανακρίτρια, στην οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση. Στο μεταξύ, οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την την προσεχή Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Έβγαλαν τις κουκούλες στην επιστροφή

Εν τω μεταξύ, έχουν αποκαλυφθεί οι ακριβείς ρόλοι των τριών κατηγορουμένων -δύο ανδρών ηλικίας 29 και 24 ετών και μιας 26χρονης γυναίκας. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό και προανακριτικό υλικό, ταυτοποίησε τον 29χρονο και την 26χρονη ως τους φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης. Σημειώνεται ότι παρόλο που είχαν υπολογίσει όλες τις κινήσεις τους, λίγο πριν φτάσουν στο κρησφύγετο τους, μετά την επίθεση έκαναν το μοιραίο, για αυτούς, λάθος και έβγαλαν τις κουκούλες. Τότε κάμερα ασφαλείας κτιρίου, απέναντι από την είσοδο του διαμερίσματος, κατέγραψε τα πρόσωπά τους.

Από την άλλη, ο 24χρονος κατηγορείται ότι μετέτρεψε το σπίτι του σε «ορμητήριο». Το σπίτι αυτό, που βρίσκεται 200 μέτρα από την οικία της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιήθηκε για την κατόπτευση του χώρου το προηγούμενο 24ωρο, αλλά και ως κρησφύγετο αμέσως μετά τον εμπρησμό, όπου οι δράστες κατέφυγαν για να αλλάξουν ρούχα πριν εξαφανιστούν.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατηγορείται ότι παραχώρησε τον χώρο στους δύο συγκατηγορούμενούς του πριν και μετά την επίθεση. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις ούτε τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς. «Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα και όχι στους συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους δεν γνωρίζει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 24χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είναι γνώριμοι των αρχών. Ο 29χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας μάλιστα προσαχθεί δύο φορές. Από την πλευρά της, η 26χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα και διαμονή στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 ως μέλος της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση», η οποία ευθυνόταν για μπαράζ εμπρησμών με γκαζάκια.

Μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ο 29χρονος λίγες ώρες μετά, εμφανίστηκε κανονικά στη δουλειά του, σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η Αντιτρομοκρατική χτύπησε την πόρτα τους πριν προλάβουν να εξαφανιστούν. Εκείνος είχε ήδη ετοιμάσει βαλίτσες για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Εκείνη είχε φύγει για την Κρήτη, όπου βρήκε καταφύγιο σε σπίτι φιλικού της προσώπου, στην Παλαιοχώρα. Οι Αρχές έστησαν επιχείρηση εξπρές που οδήγησε στις ταυτόχρονες συλλήψεις τους.

Φύλλο και φτερό τα κινητά και η ομπρέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα και των δύο βρίσκονται στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και «ξεσκονίζονται», καθώς οι αρχές αναζητούν κρίσιμα στοιχεία που εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ιδιαίτερα το κινητό του 29χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου συνελήφθη, φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου, προκειμένου να το εξαφανίσει. Τελικά, η τηλεφωνική συσκευή εντοπίστηκε χωρίς ζημιές, καθώς διέθετε προστατευτική θήκη , και βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια των αρχών. Οι αστυνομικοί την κάνουν «φύλλο και φτερό» για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, ελέγχοντας το ιστορικό κλήσεων και τη λίστα των επαφών. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν ψηφιακά πειστήρια, όπως κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης της επίθεσης, ένα σενάριο όμως που για την ώρα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ερευνάται και μία ομπρέλα βροχής που βρέθηκε στο κρησφύγετο των συλληφθέντων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος και η 26χρονη, τη χρησιμοποίησαν όταν βγήκαν από το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να κάνουν κατόπτευση της διαδρομής και να διαπιστώσουν πού έχει κάμερες ασφαλείας στο τετράγωνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, το μπαράζ των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη μέσα σε μόλις 20 λεπτά, εκτελέστηκε από δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή που χτύπησε το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οδηγώντας στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της δεύτερης ομάδας, η οποία ευθύνεται για τις επιθέσεις στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.