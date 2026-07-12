ΠΑΣΟΚ: Αποτροπιασμός για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη

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Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη «και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της» εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων» τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» προσθέτει.