ΠΑΣΟΚ: Αποτροπιασμός για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση που δέχθηκε η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, καθώς και για την απόπειρα τρομοκράτησης της οικογένειάς της μέσω συνθημάτων στον τοίχο της οικίας της. Το κόμμα τονίζει ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στη δημοκρατία και ζητά άμεση διερεύνηση των επιθέσεων και λογοδοσία των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη.
  • Η επίθεση περιλάμβανε «την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της».
  • Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι» και ζητά «άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».
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Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη «και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της» εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων» τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» προσθέτει.

 

 

 

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