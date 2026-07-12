Κυρανάκης για συνθήματα στο σπίτι της Σ. Βολουδάκη: Δεν είναι άγνωστοι, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης

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Πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ΝΔ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, αναφέροντας ότι οι δράστες «πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν».
  • Ο Γραμματέας της Π.Ε. της Ν.Δ. υπογράμμισε πως «Δεν είναι «Άγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες».
  • «Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας», ενώ ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς».

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«Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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«Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας. Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.

Δεν είναι «Άγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν. Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς», τονίζει ο κ. Κυρανάκης.

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