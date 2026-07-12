Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «το casus belli, δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας», ενώ χαρακτηρίζει τη νομοθέτηση της «γαλάζιας πατρίδας» ως δεύτερο casus belli.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό αναφέρει πως «η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο». Ρωτά επίσης γιατί δεν αναπτύχθηκε η εθνική αμυντική βιομηχανία.
  • Ο κ. Τσουκαλάς θέτει τον πρωθυπουργό σε θέση απολογίας για τη Δυτική Μακεδονία, ρωτώντας «Τι απέγιναν τα κονδύλια που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία;». Η Κομισιόν έχει ήδη επισημάνει «το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Κύριε Μητσοτάκη, το casus belli, δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της ‘γαλάζιας πατρίδας’ είναι ένα δεύτερο casus belli που επικρέμαται πάνω από τη χώρα», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «μετά τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην ‘Αγκυρα  και τη διαφαινόμενη στρατηγική, διπλωματική και αμυντική αναβάθμιση της Τουρκίας, ελπίζουμε να καταλάβατε πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο όπως κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν συγχωρούνται ολιγωρίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες».

Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον κ. Μητσοτάκη: «Γιατί επτά χρόνια δεν αναπτύξατε την εθνική αμυντική βιομηχανία μας; Γιατί δεν καταφέρατε διπλωματικά να δημιουργήσετε όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους στα ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία;».

«Ελπίζουμε», σχολιάζει, «τώρα να καταλαβαίνετε τη ζημιά που έκανε η υπαναχώρηση σας στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, η αδράνεια στο ζήτημα των αρχηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και η μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ακόμη ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι σε θέση απολογίας όσον αφορά στη Δυτική Μακεδονία, μετά και το συλλαλητήριο των κατοίκων προ ημερών. «Τι απέγιναν τα κονδύλια που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία;», ρώτα και προσθέτει ότι «η Κομισιόν ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, υπογράμμισε το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων». «Από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιαστεί ως συνολικό πακέτο για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν δρομολογηθεί μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις», αναφέρει συγκεκριμένα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ