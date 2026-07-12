Μαρινάκης για τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδικάζει έντονα τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» που γράφτηκαν έξω από σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Χαρακτηρίζει τις ενέργειες ως οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι δράστες είναι εγκληματίες.

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Πολιτική

Ο Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει πως όταν κάποιοι γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, «έχουμε απέναντί μας εγκληματίες».
  • «Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία», υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως «όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη».
  • «Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους» και οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εξέφρασε επίσης «απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες».

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«Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο γραφείο και το σπίτι της – «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω»

«Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη» επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης.

«Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

 

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