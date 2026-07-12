Γιαννούλης: Αριστερά, σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί – Νέες δηλώσεις μετά την καταγγελία «φωτιά» για το επεισόδιο στην Κουμουνδούρου

Για «στιγμές έντασης» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ερωτηθείς για την καταγγελία-«φωτιά» που έκανε το Σάββατο μέσω των social media.

«Αναφέρομαι σε κάποιες στιγμές έντασης, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που έγραψα, είναι μια οριζόντια σκέψη και άποψη ότι Αριστερά, ένταση και σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί και βάζω τελεία εδώ» είπε το πρωί της Κυριακής στο Action24 ο κ. Γιαννούλης.

«Καλό είναι κάποια στιγμή να μην νιώθουμε την ανάγκη όλα να κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν γύρω μας, αλλά περισσότερα δεν έχω να πω» πρόσθεσε.

«Εγώ ένιωσα την ανάγκη να αποτυπώσω κάτι και αν ήμουν φορτισμένος συναισθηματικά, θα ήμουν και πιο περιγραφικός. Το αντίθετο, ήμουν ψύχραιμος, προβληματισμένος αλλά δεν ήθελα να ανοίξω αυτή την κουβέντα, δηλαδή ποιος, πού, τι έγινε κλπ. Αυτοί που ήταν στα γεγονότα, ξέρουν» συνέχισε ο κ. Γιαννούλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρήστος Γιαννούλης αναφέρεται σε επεισόδιο που έγινε την Παρασκευή στον ΣΥΡΙΖΑ με ένταση και έντονους διαλόγους, όταν στελέχη του πρόσκεινται στο περιβάλλον Πολάκη προσήλθαν στο γραφείο της Αναπληρώτριας Γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά ζητώντας να γίνει η ΚΕ.

Ερωτηθείς σχετικά, χαρακτήρισε, δύσκολο εγχείρημα της συλλογικής ηγεσίας, που προτείνει ο Νίκος Παππάς, παρότι, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα.

«Γενικά είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά αξίζει να το επιχειρήσουμε να επανέλθει με μεγαλύτερη δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κόμμα γιατί πολύ μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων, από τη γκρίζα ζώνη που που δεν έχει αποφασίσει ή έχει απομακρυνθεί στο προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι δεν βρίσκει έκφραση στα κόμματα που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις» επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.