Μουντιάλ 2026: «Εμφύλιος» στην Εθνική Αγγλίας πριν από τον ημιτελικό – Σφοδρή επίθεση του Μπέλιγχαμ στον Τούχελ

Μπορεί η Αγγλία να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ωστόσο το κλίμα στο στρατόπεδο των «τριών λιονταριών» είναι εκρηκτικό ενόψει του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Αργεντινή.

Η αιτία είναι η πρωτοφανής δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στον μεγάλο πρωταγωνιστή της πρόκρισης, Τζουντ Μπέλιγχαμ, και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Τόμας Τούχελ, με τον 23χρονο σταρ να αμφισβητεί ανοιχτά τις ποδοσφαιρικές παραστάσεις του προπονητή του μετά τις επικριτικές δηλώσεις του τελευταίου.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η Αγγλία χρειάστηκε την παράταση και δύο γκολ του Μπέλιγχαμ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής Νορβηγίας του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Jude’s double does the job. WE ARE WORLD CUP SEMI-FINALISTS! 🔥 pic.twitter.com/i8pGiyOsgv — England (@England) July 11, 2026



Παρά την επιτυχία, ο Τόμας Τούχελ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός στις δηλώσεις του στο ITV, χαρακτηρίζοντας τους παίκτες του «τυχαιρούς».

Αρχικά, ο Μπέλιγχαμ προσπάθησε να αποφύγει το θέμα στις δηλώσεις του στον αγωνιστικό χώρο, λέγοντας απλώς: «Ναι, καλά, ό,τι να ‘ναι».

Ωστόσο, στη μικτή ζώνη τοποθετήθηκε σε πολύ πιο έντονο ύφος.

Όταν ρωτήθηκε «Τι πιστεύεις για τη δήλωση του αφεντικού σου;», απάντησε αρχικά: «Ουδέν σχόλιο».

Όταν όμως πιέστηκε από τους δημοσιογράφους, ο 23χρονος μέσος άφησε σαφείς αιχμές για το γεγονός ότι ο Γερμανός τεχνικός αποσύρθηκε αναγκαστικά από την ενεργό δράση μόλις στα 25 του λόγω τραυματισμού.

«Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον του Έρλινγκ Χάαλαντ, του (Μάρτιν) Όντεγκααρντ, του (Αντόνιο) Νούσα, του (Αλεξάντερ) Σέρλοθ. Δεν είναι εύκολη ομάδα για να την αντιμετωπίσεις», σχολίασε.

Jude Bellingham pushed back on Thomas Tuchel’s criticism of England’s performance against Norway. “Maybe he doesn’t know what it means to face a team with Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth…” Fair point? 👀 #WorldCup pic.twitter.com/8B2UqRbXo0 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 12, 2026



«Πιστεύω ότι έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον και θα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό μπαίνοντας στην τελική τετράδα. Δεν έχω λόγια για να εκθειάσω αρκετά τα παιδιά. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι κυκλοφορώντας την μπάλα και κάνοντας χίλιες πάσες, μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις “βρώμικα” και το κάναμε αυτό ξανά απόψε».

Σημειώνεται ότι η αναμέτρηση διεξήχθη κάτω από συνθήκες έντονης ζέστης στο Μαϊάμι, με την αίσθηση της θερμοκρασίας στον αγωνιστικό χώρο να ξεπερνά τους 40°C.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Μπέλιγχαμ είχε συμπληρώσει: «Είναι σκληρά εκεί έξω, είναι δύσκολα. Όλοι οι παίκτες καταβάλλουν μια πολύ σκληρή προσπάθεια. Έτσι, όλη η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνει στους παίκτες που ήταν εκεί έξω και έκαναν μια σπουδαία προσπάθεια».

Αναφερόμενος στη δική του απόδοση και τα 6 γκολ που έχει φτάσει στο τουρνουά -όντας πίσω μόνο από τους Μπαπέ, Μέσι και Χάαλαντ στη μάχη του Χρυσού Παπουτσιού-, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε: «Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση για να βοηθώ τη χώρα μου να κερδίζει ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είμαι στα καλύτερά μου, δεν με νοιάζει πραγματικά, όσο μπορούμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια, αυτό είναι όλο που έχει σημασία».

Τι είχε δηλώσει ο Τούχελ και η προσπάθεια για ανακωχή

Η σχέση των δύο ανδρών έχει περάσει από σαράντα κύματα, καθώς ο Μπέλιγχαμ είχε μείνει εκτός κλήσεων τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ τον Αύγουστο ο Τούχελ είχε ζητήσει συγγνώμη επειδή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του παίκτη στο γήπεδο «αηδιαστική».

«Αν ο [Μπέλιγχαμ] χαμογελάει, τους κερδίζει όλους. Αλλά μερικές φορές βλέπεις την οργή, την πείνα και τη φωτιά και αυτό βγαίνει με έναν τρόπο που μπορεί να είναι λίγο αηδιαστικός, για παράδειγμα, για τη μητέρα μου όταν κάθεται μπροστά στην τηλεόραση», είχε εξηγήσει.

Μετά το ματς με τη Νορβηγία, ο Γερμανός τεχνικός άσκησε έντονη κριτική στην ποιότητα του παιχνιδιού της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι ένα γκολ του Αντρέας Σιέλντερουπ είχε φέρει αρχικά τους Νορβηγούς μπροστά στο σκορ, πριν απαντήσει ο Μπέλιγχαμ.

«Κάναμε τη ζωή μας πολύ, πολύ δύσκολη σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, είμαστε στην τελική τετράδα. Είναι εκπληκτικό. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση. Με καμία έννοια. Η δέσμευση υπάρχει, αλλά κάναμε τη ζωή μας πολύ, πολύ δύσκολη στον τρόπο που παίξαμε, στο πώς παίξαμε. Πρόχειροι, τακτικά λάθη, όχι αρκετά γρήγοροι. Όχι αρκετά επαναλαμβανόμενοι. Ήμασταν αρκετά τυχεροί. Θα βελτιωθούμε, πρέπει να βελτιωθούμε. Τώρα είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Τώρα είναι ώρα να τα συνειδητοποιήσουμε όλα. Χρειαζόμαστε τα πάντα για να κάνουμε μια καλύτερη εμφάνιση».

Thomas Tuchel was not happy with England’s performance after the win. “I am not happy with the performance. We got lucky today, “Tuchel says, before ranting at the ITV commentator. 😂

🎥 @TWDTV1 https://t.co/UxhP73dz4r pic.twitter.com/31y1mrASle — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) July 12, 2026



Στη συνέχεια, ο Τούχελ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις φήμες περί ρήξης και να παίξει τον ρόλο του πυροσβέστη.

«Δεν υπάρχει καμία αποσύνδεση από εμένα προς την ομάδα μου, όχι, ούτε ένα τοις εκατό. Είμαι δοσμένος με όλη μου την καρδιά και είμαι πλήρως ερωτευμένος με τους παίκτες μου και την ομάδα μου και τον τρόπο που αποδίδουν. Κανείς δεν υπονοεί ότι δεν είμαι εντυπωσιασμένος με την προσπάθεια που κατέβαλαν, τον κόπο, το πνεύμα, την πίστη», δήλωσε.

«Το να ξεπερνάς τις αντιξοότητες, να πεισμώνεις και να βρίσκεις τρόπους να κερδίζεις είναι στο απολύτως υψηλότερο επίπεδο. Δεν μπορούν να λάβουν αρκετούς επαίνους γι’ αυτό. Αλλά είμαι επίσης προπονητής ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαι περήφανος, και είμαι χαρούμενος και νιώθω τόσο συνδεδεμένος με αυτή την ομάδα επειδή απλά κάνουν ό,τι χρειάζεται».