Βίντεο: 30 τόνοι τσιμέντου έπεσαν από φορτηγό και διέλυσαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα – 3 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δύο πεζοί σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Αυστραλίας, όταν δύο τεράστιοι τσιμεντένιοι όγκοι, βάρους 15 τόνων ο καθένας, αποκολλήθηκαν από διερχόμενο φορτηγό.

Το τρομακτικό περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, οδήγησε στη καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων και από καθαρή τύχη δεν μετατράπηκε σε πολύνεκρη τραγωδία.

Βίντεο από το ατύχημα

Το οπτικό υλικό δείχνει τα τσιμεντένια μπλοκ να εκσφενδονίζονται από το φορτηγό και να πέφτουν με ορμή πάνω σε αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο North-South Motorway.

ALERT: Semi-truck loses concrete slabs it was hauling, sending them flying into pedestrians parked on the side of the road. Tending to a broken-down vehicle on the side of the North-South Motorway in Australia, pedestrians luckily survived after 2 15 ton concrete slabs smashed… pic.twitter.com/rll4G3Ng5L — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 10, 2026



Το βαρέος τύπου όχημα άλλαζε λωρίδα κυκλοφορίας στις 10:30 τοπική ώρα το πρωί της Παρασκευής, όταν το τεράστιο φορτίο του άρχισε να μετατοπίζεται.

Το φορτίο των 15 τόνων κατέληξε στο οδόστρωμα και χτύπησε τρία αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο παρευρισκόμενοι που παρασύρθηκαν από τη μετατόπιση των όγκων είναι «τυχεροί που ζουν».

«Ένας από τους πεζούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο με πιθανό κάταγμα στο χέρι. Άλλα δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία είναι έκπληκτη που κανείς δεν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος», αναφέρθηκε.

«Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί»

Ο Βίκας Ματάρου, πατέρας δύο παιδιών, βοηθούσε έναν συνάδελφό του που το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί από βλάβη στο σημείο, όταν βρέθηκε στη δίνη της τρομακτικής σύγκρουσης.

Μιλώντας στο δίκτυο 7News μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας υποστεί κάταγμα στο χέρι, περιέγραψε: «Θυμάμαι έναν δυνατό ήχο – μπαμ! – και πολλή σκόνη. Φώναξα στον άλλον και του είπα “τρέχα!”. Ήμασταν πολύ, πάρα πολύ τυχεροί».

Ο Ματάρου πρόσθεσε ότι ήταν «θαύμα» το γεγονός ότι επέζησε.

Όπως επεσήμανε, ένα κίτρινο αυτοκίνητο απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της πρόσκρουσης από τους τσιμεντένιους όγκους που εκσφενδονίζονταν, εκτρέποντας την πορεία τους.

Οι εξηγήσεις του οδηγού και τα μέτρα των αρχών

Σύμφωνα με τον επιζώντα, ο οδηγός του φορτηγού τον πλησίασε και του ζήτησε συγγνώμη.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι ένα ημιφορτηγό πετάχτηκε μπροστά του, αναγκάζοντάς τον να πατήσει απότομα φρένο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι ιμάντες συγκράτησης του φορτίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το όχημα μετέφερε τσιμεντένια τμήματα για το κατασκευαστικό έργο του αυτοκινητοδρόμου Torrens to Darlington (T2D).

Μετά το συμβάν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε: «Για λόγους εξαιρετικής προφύλαξης, η μεταφορά τσιμεντένιων τμημάτων αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας».

Τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν με γερανό, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα για να απομακρυνθούν οι βαριοί τσιμεντόλιθοι από τον δρόμο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.