Βίντεο: 30 τόνοι τσιμέντου έπεσαν από φορτηγό και διέλυσαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα – 3 τραυματίες

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δύο πεζοί σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Αυστραλίας, όταν δύο τεράστιοι τσιμεντένιοι όγκοι, βάρους 15 τόνων ο καθένας, αποκολλήθηκαν από διερχόμενο φορτηγό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, οδήγησε στην καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων και στον τραυματισμό τριών ατόμων, με τον έναν να νοσηλεύεται με κάταγμα στο χέρι, ενώ οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τη μεταφορά τσιμεντένιων τμημάτων για το κατασκευαστικό έργο του αυτοκινητοδρόμου Torrens to Darlington.

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Διεθνή Νέα

αυστραλία φορτηγό τσιμεντόλιθοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο τεράστιοι τσιμεντένιοι όγκοι, βάρους 15 τόνων ο καθένας, αποκολλήθηκαν από διερχόμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Αυστραλίας. Το περιστατικό οδήγησε στην καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων.
  • Ένας πεζός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με πιθανό κάταγμα στο χέρι, ενώ άλλα δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία δήλωσε έκπληκτη που κανείς δεν έχασε τη ζωή του.
  • Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι αιτία ήταν απότομο φρενάρισμα που έσπασε τους ιμάντες συγκράτησης του φορτίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δύο πεζοί σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Αυστραλίας, όταν δύο τεράστιοι τσιμεντένιοι όγκοι, βάρους 15 τόνων ο καθένας, αποκολλήθηκαν από διερχόμενο φορτηγό.

Το τρομακτικό περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, οδήγησε στη καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων και από καθαρή τύχη δεν μετατράπηκε σε πολύνεκρη τραγωδία.

Βίντεο από το ατύχημα

Το οπτικό υλικό δείχνει τα τσιμεντένια μπλοκ να εκσφενδονίζονται από το φορτηγό και να πέφτουν με ορμή πάνω σε αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο North-South Motorway.


Το βαρέος τύπου όχημα άλλαζε λωρίδα κυκλοφορίας στις 10:30 τοπική ώρα το πρωί της Παρασκευής, όταν το τεράστιο φορτίο του άρχισε να μετατοπίζεται.

Το φορτίο των 15 τόνων κατέληξε στο οδόστρωμα και χτύπησε τρία αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο παρευρισκόμενοι που παρασύρθηκαν από τη μετατόπιση των όγκων είναι «τυχεροί που ζουν».

«Ένας από τους πεζούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο με πιθανό κάταγμα στο χέρι. Άλλα δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία είναι έκπληκτη που κανείς δεν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος», αναφέρθηκε.

«Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί»

Ο Βίκας Ματάρου, πατέρας δύο παιδιών, βοηθούσε έναν συνάδελφό του που το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί από βλάβη στο σημείο, όταν βρέθηκε στη δίνη της τρομακτικής σύγκρουσης.

Μιλώντας στο δίκτυο 7News μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας υποστεί κάταγμα στο χέρι, περιέγραψε: «Θυμάμαι έναν δυνατό ήχο – μπαμ! – και πολλή σκόνη. Φώναξα στον άλλον και του είπα “τρέχα!”. Ήμασταν πολύ, πάρα πολύ τυχεροί».

Ο Ματάρου πρόσθεσε ότι ήταν «θαύμα» το γεγονός ότι επέζησε.

Όπως επεσήμανε, ένα κίτρινο αυτοκίνητο απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της πρόσκρουσης από τους τσιμεντένιους όγκους που εκσφενδονίζονταν, εκτρέποντας την πορεία τους.

Οι εξηγήσεις του οδηγού και τα μέτρα των αρχών

Σύμφωνα με τον επιζώντα, ο οδηγός του φορτηγού τον πλησίασε και του ζήτησε συγγνώμη.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι ένα ημιφορτηγό πετάχτηκε μπροστά του, αναγκάζοντάς τον να πατήσει απότομα φρένο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι ιμάντες συγκράτησης του φορτίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το όχημα μετέφερε τσιμεντένια τμήματα για το κατασκευαστικό έργο του αυτοκινητοδρόμου Torrens to Darlington (T2D).

Μετά το συμβάν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε: «Για λόγους εξαιρετικής προφύλαξης, η μεταφορά τσιμεντένιων τμημάτων αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας».

Τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν με γερανό, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα για να απομακρυνθούν οι βαριοί τσιμεντόλιθοι από τον δρόμο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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