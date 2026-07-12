Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής και της ΑΕΚ, Μανού

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Σκοτώθηκε ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής και της ΑΕΚ, Μανού σε ηλικία 43 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στο Βερμόες του Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο.

Την είδηση έκανε γνωστή το Flashscore και την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Αλβέρκα, η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ποιος ήταν

Ο Εμανουέλ Ζεσούς Μπονφίμ Εβαρίστο γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1982 στο Σετούμπαλ. Ο Μανού, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες των Βιτόρια Σετούμπαλ, Γκρούπο Ντεσπορτίβο και Αλβέρκα.

Ο ακραίος επιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Αλβέρκα στις 5 Μαΐου 2002 εναντίον της Μπράγκα, πραγματοποιώντας το πρώτο από τα 130 παιχνίδια του στη διοργάνωση. Ο Μανού αγωνίστηκε στις ιταλικές Μόντενα και Καρπενέντολο (2004/05) και στην Εστρέλα Αμαδόρα (2005/06), προτού ενταχθεί στο ρόστερ της Μπενφίκα το 2006.

Ο πρώην εξτρέμ κατέγραψε 17 εμφανίσεις με τους «αετούς» τη σεζόν 2006/07, προτού μετακομίσει στην ΑΕΚ ως δανεικός την επόμενη χρονιά.

Στη συνέχεια, ο Μανού αγωνίστηκε κατά σειρά στις Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν (Κίνα) και Ερμή Αραδίππου (Κύπρος), πριν επιστρέψει στη Βιτόρια Σετούμπαλ το 2014.

Η Μαρίτιμο ήταν η ομάδα με την οποία ο Μανού είχε τις περισσότερες συμμετοχές (61).

Μετά από 14 παιχνίδια με την ομάδα της γενέτειράς του, επέστρεψε στον Ερμή Αραδίππου. Ο έμπειρος ακραίος ολοκλήρωσε την καριέρα του τη σεζόν 2018/19, μετά από περάσματα από τις Καρτάσο και Βιλαφρανκένσε.