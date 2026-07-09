ΑΕΚ: Το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Φανάρι – Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο

Το τρόπαιο του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρέθηκε το πρωί στο Φανάρι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό για τον οργανισμό της ομάδας και τις ιστορικές του αναφορές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψει εκτός Αθηνών, ωστόσο συμμετείχε στη διαδικασία μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Το τρόπαιο συνόδευσαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ και εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής, Νίκος Παντερμαλής, καθώς και ο εμπορικός διευθυντής, Νίκος Καραούζας.

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον συμβολισμό της κατάκτησης του τίτλου από την ΑΕΚ και συνέδεσε την επιτυχία της ομάδας με τις έννοιες της πίστης, της υπομονής, της επιμονής και του «Ευ Αγωνίζεσθαι».

«Έχετε το προνόμιο να ηγείστε της Ορθοδοξίας και να είστε στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της Χριστιανοσύνης. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να είμαστε Έλληνες, να είμαστε Χριστιανοί, να έχουμε Εσάς ως Πατριάρχη μας και, επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν κάνω κολακείες, αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί βγαίνουν από την ψυχή μου, βγαίνουν αυθόρμητα, ατόφια από μέσα μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να μοιραζόμαστε μαζί Σας αξίες, αρχές, ήθος και κουλτούρα», ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο του αθλητισμού και της παιδείας. «Ένα από τα κρισιμότατα θέματα, στα οποία πρέπει να βρίσκουμε τις καλύτερες προοπτικές, είναι ο αθλητισμός, που είναι κομμάτι της παιδείας. Διότι μία χώρα, αν θέλει να βλέπει μέλλον, και κυρίως για τη νεολαία, χωρίς παιδεία, χωρίς αθλητισμό και χωρίς υγεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να βλέπει μέλλον για τις επόμενες γενιές», σημείωσε.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε το τρόπαιο της ΑΕΚ «τρόπαιο αξιοπρέπειας» και το συνέδεσε με τη μνήμη των προσφύγων. «Αυτό το τρόπαιο είναι τρόπαιο αξιοπρέπειας, είναι τρόπαιο δύναμης, είναι τρόπαιο πίστης, πάθους, υπομονής και επιμονής. Είναι τρόπαιο μνήμης, γιατί από εκεί που είστε τώρα υπάρχουν οι μνήμες των προσφύγων, οι οποίοι με μεγάλο θάρρος ψυχής έκαναν τις στάχτες προοπτική. Έκαναν τις στάχτες, τα προβλήματά τους και την καταστροφή τους μια διαδικασία προοπτικής και μια διαδικασία αρχών για πάρα πολλά νέα παιδιά», είπε.

Πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να μεταφέρει μηνύματα έμπνευσης και αισιοδοξίας στη νέα γενιά. «Θέλω να περνάω μηνύματα κάθε μέρα στην κοινωνία και κυρίως στα νέα μας παιδιά. Να βάζω στα νέα παιδιά τη σπίθα της έμπνευσης, τη σπίθα της αγάπης, τη σπίθα της αισιοδοξίας. Να ευαισθητοποιούνται, να μαθαίνουν πώς να διεκδικούν στη ζωή τους και πώς μπορούν, με τα δικά τους νοητά όπλα, γιατί είμαστε έξω από τη βία, να μάθουν ότι η ζωή δεν είναι εύκολη και πρέπει να βάζουν στόχους, να έχουν όραμα και όνειρα», υπογράμμισε.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαρίστησε τον Μάριο Ηλιόπουλο και ανέφερε ότι οι αξίες που περιέγραψε συνδέονται με την παράδοση της Κωνσταντινούπολης και τη διαχρονική παρουσία της ΑΕΚ.

«Παρακολούθησα με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε πολύ ωραία και συμπεραίνω από αυτά που άκουσα από εσάς ότι συμπορευόμαστε και υποστηρίζουμε τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες. Άλλωστε, κάτι που προέρχεται από αυτή την Πόλη, με τέτοια παράδοση αιώνων, δεν θα μπορούσε να μη διδάσκει και σήμερα αυτές τις αρχές και αυτά τα ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο κ. Βαρθολομαίος θυμήθηκε την επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας και έκανε αναφορά στην ΑΕΚ ως ιδέα. «Παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητές σας, οι οποίες έχουν βάση το Ευ Αγωνίζεσθαι, όπως το είπατε και το επαναλάβατε. Πίσω από αυτές τις δύο λέξεις του Ευ Αγωνίζεσθαι βρίσκονται όλα τα ιδανικά και οι αρχές που πιστεύουμε ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και εσείς ως ΑΕΚ. Ενθυμείστε ότι είπα κάποτε ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Και όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας», είπε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη την οικογένεια της ΑΕΚ και τους οπαδούς της, ενώ αναφέρθηκε και στον Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. «Συγχαίρω, ως μέρος της Μητρός Εκκλησίας, όλη την οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ, στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών», σημείωσε.

Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε νέες επιτυχίες στην ΑΕΚ και έδωσε την ευλογία του στον Μάριο Ηλιόπουλο. «Σας ευλογώ από καρδίας, σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι υγεία και μακροημέρευση και διαρκείς επιτυχίες. Άξιος», ανέφερε.

Στο τέλος της συνομιλίας, ο Μάριος Ηλιόπουλος συμφώνησε με την αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα, προσθέτοντας ότι αποτελεί και στάση ζωής. «Κλείνοντας, θα συμφωνήσω μαζί Σας ότι βεβαίως η ΑΕΚ είναι ιδέα. Αλλά δεν είναι μόνο ιδέα, είναι στάση ζωής και θα είναι κίνημα που θα αλλάξει πολλά πράγματα. Μαζί θα αλλάξουμε πολλά πράγματα», είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ακολούθησε σύντομος διάλογος για το τρόπαιο, το οποίο βρισκόταν δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. «Εδώ, εδώ είναι δίπλα μου. Και τι μεγάλο που είναι και τι μεγαλοπρεπές», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος.

«Και βαρύ!», απάντησε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήκωσε το τρόπαιο και σχολίασε: «Ακόμη αντέχω, μπορώ».

«Να είστε καλά! Μόνο που το ακουμπήσατε, μας δίνετε έμπνευση και δύναμη για το μέλλον», ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

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