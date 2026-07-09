Super Cup: Στις 12 Αυγούστου ο τελικός ΑΕΚ – ΟΦΗ

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Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για το τρόπαιο, σε μία διοργάνωση που επανήλθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από πολυετή απουσία.

Η ιστορία του θεσμού

Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού, καθώς έχει κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με τρεις κατακτήσεις, ενώ η ΑΕΚ έχει δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Καστοριά σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με νίκη των Πειραιωτών με 4-3.

Η πιο πρόσφατη διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου 2026. Η Ομοσπονδία αναβίωσε τότε τον θεσμό ύστερα από 18 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του ΟΦΗ με 3-0.

Το φετινό Superbet Super Cup σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν και δίνει στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ την ευκαιρία να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.