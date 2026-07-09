Super Cup: Στις 12 Αυγούστου ο τελικός ΑΕΚ – ΟΦΗ

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο για το Superbet Super Cup, τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός παραμένει πολυνίκης του θεσμού με πέντε κατακτήσεις.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ - ΟΦΗ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου στο Superbet Super Cup.
  • Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
  • Το φετινό Superbet Super Cup σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν και δίνει στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ την ευκαιρία να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για το τρόπαιο, σε μία διοργάνωση που επανήλθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από πολυετή απουσία.

Η ιστορία του θεσμού

Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού, καθώς έχει κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με τρεις κατακτήσεις, ενώ η ΑΕΚ έχει δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Καστοριά σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με νίκη των Πειραιωτών με 4-3.

Η πιο πρόσφατη διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου 2026. Η Ομοσπονδία αναβίωσε τότε τον θεσμό ύστερα από 18 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του ΟΦΗ με 3-0.

Το φετινό Superbet Super Cup σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν και δίνει στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ την ευκαιρία να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

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