Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα εμφανιστεί στην κηδεία του πατέρα του – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν αναμένεται να κάνει δημόσια εμφάνιση στην κηδεία του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σύσταση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), για λόγους ασφαλείας.

Δεν θα παραστεί ούτε στην ιδιωτική ταφή

Σύμφωνα με το CNN, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε καμία από τις τελετές που πραγματοποιούνται στη Μασχάντ, ούτε καν στην ιδιωτική ταφή, στην οποία θα παραστούν μόνο μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος ηγέτη.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB) μετέδωσε ότι η τελετή ταφής «θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία μελών της οικογένειας του (ανώτατου) ηγέτη», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι ακριβώς θα είναι παρόντες.

Παραμένει εκτός δημόσιας θέας

Η απουσία του ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης εξακολουθεί να αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω των αυξημένων απειλών ασφαλείας μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Μέχρι σήμερα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, φέρεται να είχε τραυματιστεί στα πλήγματα του Φεβρουαρίου που κόστισαν τη ζωή στον πατέρα του.