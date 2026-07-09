Ουκρανία: Νέα αιματηρή νύχτα με 12 νεκρούς και 100 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 100, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ η Ουκρανία ολοκλήρωνε τη συμμετοχή της στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας στρατιωτική βοήθεια και στήριξη για παραγωγή πυραύλων Patriot. Βαρύ ήταν το πλήγμα στο Χάρκοβο, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια, το Ντνιπροπετρόφσκ και το Σούμι. Προτάσεις Τίτλων

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αίματα στο εσωτερικό του μίνι λεωφορείου μετά την επίθεση ρωσικού drone στο κέντρο της Χερσώνας. Πηγή: Telegram / Oleksandr Prokudin
Αίματα στο εσωτερικό του μίνι λεωφορείου μετά την επίθεση ρωσικού drone στο κέντρο της Χερσώνας. Πηγή: Telegram / Oleksandr Prokudin
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
  • Βαρύ ήταν το πλήγμα στο Χάρκοβο, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά. Στη Χερσώνα καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε νεκροί και 29 τραυματίες.
  • Οι επιθέσεις, που περιλάμβαναν δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και 94 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σημειώθηκαν ενώ η Ουκρανία ολοκλήρωνε τη συμμετοχή της στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ η Ουκρανία ολοκλήρωνε τη συμμετοχή της στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας δέσμευση των συμμάχων για στρατιωτική βοήθεια ύψους 80 δισ. δολαρίων το 2026, αλλά και τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προοπτική παραγωγής πυραύλων Patriot από την ίδια την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και 94 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 72 drones, ωστόσο οι δύο πύραυλοι και 19 drones έπληξαν συνολικά 13 στόχους, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις έπεσαν σε ακόμη τέσσερις περιοχές.

Πολυκατοικία που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 9 Ιουλίου 2026. Πηγή: Telegram / Όλεχ Σινιεχούμποφ
Πολυκατοικία που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 9 Ιουλίου 2026. Πηγή: Telegram / Όλεχ Σινιεχούμποφ

Βαρύ το πλήγμα στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 50 ακόμη, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά ηλικίας 3, 12, 16 και 17 ετών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στο ίδιο το Χάρκοβο σκοτώθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 60 ετών, ενώ 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τις συνοικίες Κίεβσκι, Νεμιςλιάνσκι και Σεβτσενκίβσκι με drones και πυραύλους.

Κατά τον περιφερειάρχη, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δύο πρατήρια καυσίμων, δύο πολυκατοικίες, τρεις μονοκατοικίες, εκπαιδευτικό ίδρυμα, συνεργείο αυτοκινήτων, καθώς και σε σιδηροδρομικές υποδομές και δίκτυα ηλεκτροδότησης στην πόλη Λοζόβα.

Το μίνι λεωφορείο που επλήγη από ρωσικό drone στο κέντρο της Χερσώνας. Πηγή: Telegram / Oleksandr Prokudin
Το μίνι λεωφορείο που επλήγη από ρωσικό drone στο κέντρο της Χερσώνας. Πηγή: Telegram / Oleksandr Prokudin

Νέες επιθέσεις στη Χερσώνα

Στη Χερσώνα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 29 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο.

Το πρωί της Τετάρτης, drone τύπου FPV έπληξε αυτοκίνητο στην περιοχή Ντνιπρόφσκι της πόλης, σκοτώνοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Λίγες ώρες αργότερα, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε επιβατικό μίνι λεωφορείο στο κέντρο της Χερσώνας, προκαλώντας τον τραυματισμό αμάχων, με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων να παραμένει υπό διευκρίνιση.

Νεκροί και τραυματίες σε Ντονέτσκ και άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στη Ντρουζκίβκα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και οχήματα. Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 30 επιθέσεις σε οικισμούς της περιφέρειας μέσα σε μία ημέρα.

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ενώ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ άλλοι πέντε.

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκε ένας 56χρονος από ρωσικό βομβαρδισμό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ