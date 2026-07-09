Τα μυστικά των αρχαίων ειδωλολατρών: Ανακαλύφθηκε σφραγίδα ιερέα που «διάβαζε» τα άστρα

Ένα σπάνιο εύρημα από το μακρινό παρελθόν έρχεται να ρίξει φως στις σκοτεινές και απαγορευμένες λατρείες της βιβλικής εποχής.

Μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη στο νότιο Ισραήλ φέρνει στο φως τα αποτυπώματα μιας περιόδου όπου η πίστη στα άστρα και η λατρεία των ουράνιων σωμάτων κυριαρχούσαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν προσφέρουν μια μοναδική «ματιά» στις θρησκευτικές τελετουργίες της Εποχής του Σιδήρου και στην έντονη γεωπολιτική επιρροή των μεγάλων αυτοκρατοριών της περιοχής.

Η ανακάλυψη, η οποία έγινε σε ένα εργαστήριο κεραμικής του 7ου αιώνα π.Χ., προσφέρει νέα στοιχεία για την επιρροή της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας στην περιοχή και αποκαλύπτει θρησκευτικές πρακτικές που συνδέονταν με τη σελήνη και τα άστρα.

Ουράνια σύμβολα στο εργαστήριο: Η αποτύπωση μιας απαγορευμένης λατρείας πάνω στον πηλό

Αρχαιολόγοι από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ εντόπισαν μια ασβεστολιθική σφραγίδα, με μια ανάγλυφη σκηνή λατρείας χαραγμένη στη βάση της, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στα περίχωρα της πόλης Γιαβνέ, στη νότια παρακτιά πεδιάδα του Ισραήλ.

Το εύρημα, το οποίο χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας στο εσωτερικό ενός βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής κεραμικής.

Φέρει μια απεικόνιση που συνδυάζει αστρικά σύμβολα και μια ανθρώπινη μορφή σε στάση λατρείας. Η σφραγίδα, την οποία οι ερευνητές περιγράφουν ως ασσυρο-λεβαντίνικη, έχει μήκος 14,6 χιλιοστά, πλάτος 13,2 χιλιοστά και ύψος 8 χιλιοστά, και σώζεται ανέπαφη.

Είναι κατασκευασμένη από κοκκινωπό κρυσταλλικό ασβεστόλιθο και φέρει κατά μήκος μια διάτρηση, η οποία επέτρεπε τη χρήση της ως μενταγιόν ή προσωπικό κόσμημα. Η ανακάλυψή της έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους ειδικούς, καθώς προσφέρει νέα στοιχεία για τη διείσδυση των πολιτισμικών και θρησκευτικών επιρροών της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας στο νότιο Λεβάντε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Ασσυριακού αιώνα».

Ένα εργαστήριο κεραμικής σε πλήρη βιομηχανική δραστηριότητα

Η σφραγίδα εντοπίστηκε στον Τομέα U των ανασκαφών της Ανατολικής Γιαβνέ, μια ζώνη όπου έχει αποκαλυφθεί ένα σημαντικό συγκρότημα παραγωγής κεραμικής που χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου IIC.

Ο βιομηχανικός χώρος διέθετε εννέα κλιβάνους, αρκετούς τροχούς κεραμικής και επιφάνειες εργασίας, όπου έχουν καταγραφεί εργαλεία λείανσης, πιθάρια αποθήκευσης και άλλα σκεύη χαρακτηριστικά της κεραμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης —τον Christoph Uehlinger από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, τους αρχαιολόγους της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ Pablo Betzer, Revital Golding-Meir και Daniel Varga, καθώς και τον Gunnar Lehmann από το Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν της Νεγκέβ— η σφραγίδα εντοπίστηκε πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας δίπλα σε μια ομάδα κεραμικών σκευών, η οποία περιλάμβανε πιθάρια αποθήκευσης, ένα γουδί και βάρη αργαλειού.

Το σημείο αυτό βρισκόταν περίπου τρία μέτρα μακριά από έναν τροχό κεραμικής και περίπου είκοσι μέτρα από τους κλιβάνους. Το αρχαιολογικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι, αν και η σφραγίδα αποτελεί το μοναδικό ξεκάθαρα ξένο στοιχείο στο άμεσο περιβάλλον του εργαστηρίου, άλλα κοντινά ευρήματα υποδηλώνουν την παρουσία μη ντόπιου πληθυσμού.

Περίπου 160 μέτρα προς τα βόρεια, στον Τομέα H, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αρκετούς τάφους που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά των ασσυριακών ταφικών παραδόσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο ταφές με μεγάλα, αναποδογυρισμένα κεραμικά καλύμματα πάνω από τους νεκρούς, καθώς και μια κρύπτη χτισμένη με πλιθιά (λάσποπλινθους) – ένας τύπος τάφου άγνωστος μέχρι πρότινος στην περιοχή για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η χαραγμένη σκηνή: Λατρεία της Σελήνης και της Αφροδίτης

Η βάση της σφραγίδας παρουσιάζει μια κατακόρυφη σκηνή στην οποία μια ανδρική ανθρώπινη μορφή, που αναγνωρίζεται από τη γενειάδα και το ένδυμα δύο τεμαχίων, είναι στραμμένη προς τρία συμβολικά στοιχεία τοποθετημένα στα αριστερά της.

Ο χαρακτήρας φοράει έναν μακρύ χιτώνα που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο και εκτείνει το ένα χέρι προς τα εμπρός με ανοιχτή παλάμη, σε μια χειρονομία που ερμηνεύεται ξεκάθαρα ως ένδειξη λατρείας ή τελετουργικού χαιρετισμού.

Κοσμικά είδωλα στη Μέση Ανατολή: Τα κοινά σύμβολα που ένωναν τις αρχαίες πόλεις

Τα αναπαριστώμενα λατρευτικά αντικείμενα είναι, από κάτω προς τα πάνω, ένα στήριγμα ή βάθρο για προσφορές, μια ημισέληνος και, πάνω από αυτήν, ένα οκτάκτινο αστέρι.

Οι ερευνητές ταυτίζουν αυτά τα δύο τελευταία αστρικά στοιχεία με τον θεό της σελήνης Σιν (Sin) και τη θεά Αφροδίτη (Ιστάρ), κεντρικές μορφές του μεσοποταμιακού πανθέου.

Στα δεξιά του πιστού εμφανίζεται ένα δέντρο που μοιάζει με κυπαρίσσι, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδηλώνει ότι η τελετουργία λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό, ανοιχτό χώρο. Αυτός ο τύπος σκηνής αστρικής λατρείας δεν είναι μοναδικός στην περιοχή.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αρκετές παρόμοιες σφραγίδες σε τοποθεσίες όπως η Άκκρα (Akko), το Τελ Τζεμέ (Tell Jemmeh), η Ιερουσαλήμ, η Μεγιδδώ (Megiddo) και η Σικμώνα (Shiqmona), όλες με ποικίλους συνδυασμούς των ίδιων συμβόλων: Τη μορφή που λατρεύει, το βάθρο προσφορών, την ημισέληνο, το αστέρι και το δέντρο.

Αλλαγή στις θρησκευτικές πεποιθήσεις

Το εύρημα αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που έχει καταγραφεί από ειδικούς στην εικονογραφία της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ., οι θρησκευτικές αναπαραστάσεις στις σφραγίδες στο νότιο Λεβάντε κυριαρχούνταν από ηλιακά σύμβολα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα σημειώθηκε μια σημαντική μεταστροφή προς μια εντονότερη παρουσία της σελήνης, των πλανητών και των άστρων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η μεταμόρφωση σχετίζεται άμεσα με τη δυτική επέκταση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και τις αλλαγές στην αυτοκρατορική πολιτική μεταξύ των βασιλειών του Θίγλαθ-Πιλεσέρ Γ’ και του Ασουρμπανιπάλ, κατά τον λεγόμενο «Ασσυριακό αιώνα», ο οποίος καλύπτει χονδρικά τα έτη 730 έως 630 π.Χ.

Ωστόσο, οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι αυτή η πολιτισμική αλλαγή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μια άμεση επιβολή από την καρδιά της αυτοκρατορίας. Η σφραγίδα της Γιαβνέ ανήκει σε μια σχετικά ομοιογενή ομάδα σφραγίδων από καφέ ή κοκκινωπό ασβεστόλιθο, με σχεδόν κυκλικό σχήμα, οι οποίες έχουν χαραχθεί με μια τεχνική που συνδυάζει γραμμές και επίπεδα ανάγλυφα με εσωτερικές σκιάσεις.

Αν και αυτές οι σφραγίδες έφτασαν στο νότιο Λεβάντε ως συνέπεια της ασσυριακής αυτοκρατορικής επέκτασης, οι ερευνητές επιμένουν ότι δεν μπορούν απλώς να χαρακτηριστούν ως «ασσυριακές», δεδομένου ότι δεν έχουν βρεθεί παρόμοια δείγματα στον πυρήνα της αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Νινευή, των Αρβήλων ή της Ασσούρ.

Η ομάδα των σφραγίδων, στην οποία το εύρημα της Γιαβνέ προσθέτει ένα σημαντικό και καλά τεκμηριωμένο δείγμα, αντανακλά μια εισροή τελετουργικών πρακτικών αστρικής λατρείας στο νότιο Λεβάντε κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ., μετά την ασσυριακή αυτοκρατορική επέκταση, σημειώνει η μελέτη.

Αντί για ένα φαινόμενο μονόδρομης κατεύθυνσης που επιβλήθηκε από τα πάνω προς τα κάτω από την ίδια την ασσυριακή ηγεμονική δύναμη, η άνοδος της αστρικής λατρείας και η σχετική με αυτήν γλυπτική παραγωγή θα πρέπει πιθανώς να γίνουν κατανοητές ως μια περιφερειακή απάντηση στις νέες πραγματικότητες της ασσυριακής κυριαρχίας.

Η σύνδεση με τους «kēmārīm» ή τους ιερείς της αστρικής λατρείας

Οι ερευνητές προτείνουν την ταύτιση των μορφών που αναπαρίστανται σε αυτές τις σφραγίδες με μια ειδική τάξη τελετουργών, οι οποίοι σε αραμαϊκές επιγραφές αναφέρονται ως «kmr» και στην Εβραϊκή Βίβλο αναγράφονται ως «kēmārīm» (ειδωλολάτρες ιερείς).

Ο όρος αυτός εμφανίζεται στο βιβλίο του Ωσηέ και στο Β’ Βασιλείων, όπου οι συγκεκριμένοι ιερείς χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή τους σε αστρικές λατρείες και μαντικές πρακτικές, οι οποίες —σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση— καταστάλθηκαν από τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία.

Το βιβλικό κείμενο στο Β’ Βασιλέων 23:5 αναφέρει τους kēmārīm ως εκείνους που «θύμιαζαν στον Βάαλ, στον ήλιο, στη σελήνη, στα στερεώματα και σε όλη τη στρατιά του ουρανού». Για τους συγγραφείς της μελέτης, αυτοί οι ιερείς δεν αποτελούσαν ένα αποκλειστικά ιουδαϊκό φαινόμενο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τελετουργών που ήταν εξαπλωμένο σε ολόκληρο το νότιο Λεβάντε κατά την ασσυριακή περίοδο.

Η γιαβνέ και τα περίχωρά της κατά την ασσυριακή εποχή

Η πόλη Γιαβνέ βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την Άσντοντ (Ashdod) και 40 χιλιόμετρα από την Ασκελόν (Ashkelon), σε μια στρατηγική τοποθεσία στη νότια παρακτιά πεδιάδα. Οι ερευνητές εντάσσουν την ανακάλυψη της σφραγίδας στο πλαίσιο της ασσυριακής κυριαρχίας στην περιοχή, η οποία εδραιώθηκε μετά τις εκστρατείες του Θίγλαθ-Πιλεσέρ Γ’ το 734 και το 732 π.Χ.

Το 711 π.Χ., ο Σαργών Β’ κατέκτησε την Άσντοντ και μετέτρεψε την περιοχή σε επαρχία διοικούμενη από έναν Ασσύριο κυβερνήτη. Αποδεικτικά στοιχεία αυτής της παρουσίας αποτελούν τα θραύσματα τριών ασσυριακών βασιλικών στηλών που βρέθηκαν στη θέση της Άσντοντ, καθώς και ένα διοικητικό κτίριο μνημειακού ρυθμού που ανακαλύφθηκε στο Άσντοντ Αντ Χαλόμ (Ashdod Ad Halom), περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γιαβνέ, το οποίο πιθανότατα χρησίμευε ως κατοικία του Ασσύριου κυβερνήτη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παράλληλα με τον Ασσύριο κυβερνήτη, οι τοπικοί βασιλείς συνέχιζαν να ασκούν κάποια εξουσία. Σε επιγραφές των Ασσύριων βασιλέων Εσαρχαδδών (από το 677 π.Χ.) και Ασουρμπανιπάλ (από το 667 π.Χ.), αναφέρεται ένας βασιλιάς της Άσντοντ με το όνομα Αχιμίλκι, ενώ ένας Ασσύριος κυβερνήτης με το όνομα Σαμάς-κασίντ-αγιαμπί εμφανίζεται καταγεγραμμένος ως επώνυμος άρχοντας του έτους 669 π.Χ.

Η ασσυριακή επιρροή στην περιοχή διήρκεσε μέχρι περίπου το 637–635 π.Χ., όταν ο Αιγύπτιος φαραώ Ψαμμήτιχος Α‘ εξαπέλυσε μια εκστρατεία εναντίον της Άσντοντ η οποία, σύμφωνα με τους συγγραφείς, τερμάτισε τον ασσυριακό έλεγχο στην περιοχή της Γιαβνέ και της Άσντοντ.

Ένα βιομηχανικό κέντρο στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας

Το συγκρότημα κεραμικής της Γιαβνέ παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζεται στο πλαίσιο του οικονομικού δικτύου της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι στην Εκρών (Ekron), μια πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Γιαβνέ, είχε εγκατασταθεί ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής ελαιολάδου υπό ασσυριακή κυριαρχία.

Αν και η συγκεκριμένη βιομηχανία απαιτούσε μεγάλες ποσότητες κεραμικών δοχείων, δεν έχουν εντοπιστεί εργαστήρια κεραμικής στην Εκρών. Αντίθετα, η Γιαβνέ στέγαζε μια σημαντική εγκατάσταση παραγωγής κεραμικής, ικανή να κατασκευάζει τα δοχεία που απαιτούνταν για τα αγροτικά προϊόντα.

Αν και δεν έχουν εντοπιστεί άμεσες αποδείξεις παραγωγής λαδιού ή κρασιού στη Γιαβνέ, η κλίμακα της κεραμικής της δραστηριότητας υποδηλώνει τη σημασία της ως αυτόνομου βιομηχανικού κέντρου.

Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι η Γιαβνέ προμήθευε κεραμικά στην Εκρών ή σε άλλα κέντρα εντός του ασσυριακού οικονομικού συστήματος. Οι τάφοι ασσυριακού τύπου που βρέθηκαν στον Τομέα H, με τις ταφές σε διπλά αγγεία και την πλίθινη κρύπτη, θα μπορούσαν να συνδεθούν με εκτοπισμένους από τη Μεσοποταμία ή με άτομα που σχετίζονταν με την ασσυριακή διοίκηση στην περιοχή.

Οι εξαιρετικές αυτές ταφές μεσοποταμιακού ρυθμού ενδέχεται να ανήκαν σε εκτοπισμένους από τη Μεσοποταμία —οι οποίοι είναι γνωστό ότι είχαν επανεγκατασταθεί στα εδάφη της Άσντοντ και στο Τελ Χαντίντ (Tel Hadid)— ή σε ανθρώπους που συνδέονταν με άλλον τρόπο με την ασσυριακή διοίκηση της περιοχής, εξηγούν οι συγγραφείς.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σφραγίδα που βρέθηκε στη Γιαβνέ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της τοποθεσίας, προσφέρει ένα προνομιακό «παράθυρο» για την κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και της ασσυριακής αυτοκρατορικής εξουσίας κατά τον 7ο αιώνα π.Χ.

Από αρχαιολογική άποψη, το αντικείμενο προέρχεται από μια βιομηχανική περιοχή παραγωγής κεραμικής, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με άλλα δεδομένα της τοποθεσίας, ιδιαίτερα με τις ταφές που συνδέονται με μη ντόπιες, ασσυριακές ταφικές πρακτικές, σημειώνει η μελέτη.

Όσον αφορά την ιστορία της θρησκείας, η σφραγίδα έρχεται να προστεθεί σε μια διαρκώς αυξανόμενη ομάδα σκαραβοειδών σφραγίδων που παράγονταν και διανέμονταν ευρέως στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτές μαρτυρούν περιφερειακές προσαρμογές, μέσω τελετουργιών και αστρικών λατρειών, στις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που δημιούργησε η δυτική επέκταση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και ο αντίκτυπός της στην περιοχή κατά τον λεγόμενο «Ασσυριακό αιώνα».

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι η ασσυριακή επιρροή στην περιοχή δεν περιορίστηκε σε μια στρατιωτική και διοικητική επιβολή. Αντίθετα, προκάλεσε περίπλοκες πολιτισμικές αντιδράσεις, στις οποίες οι τοπικοί πληθυσμοί υιοθέτησαν, επανερμήνευσαν και προσάρμοσαν στοιχεία της αυτοκρατορικής κουλτούρας, όπως αποδεικνύει η παρουσία αυτής της μικρής λίθινης σφραγίδας σε ένα εργαστήριο κεραμικής της αρχαίας Γιαβνέ.