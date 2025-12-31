Ανακαλύφθηκε ασημένιο μενταγιόν που συνδέεται με την θεά Ιστάρ σε αρχαία ελληνική πόλη

  • Αρχαιολόγοι στην αρχαία πόλη του Άμου της Καρίας ανακάλυψαν ένα σπάνιο ασημένιο μενταγιόν που απεικονίζει την Ασσυριακή θεά Ιστάρ. Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στις πολιτιστικές και εμπορικές διασυνδέσεις της περιοχής με τον ευρύτερο αρχαίο κόσμο.
  • Το μενταγιόν φέρει σύμβολα όπως οκτάκτινο αστέρι και μορφή λιονταριού, υποδηλώνοντας διαπολιτισμικές πεποιθήσεις. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το εύρημα αναδεικνύει την αξιοσημείωτη πολιτιστική, οικονομική και εμπορική ισχύ της Άμου ως πόλης-λιμανιού.
  • Οι αδιάλειπτες ανασκαφές στην Άμο, που ξεκίνησαν το 2021, συνεχίζονται στο πλαίσιο του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον». Αυτά τα ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της πόλης ως κόμβου ανταλλαγής αγαθών και ιδεών στην αρχαιότητα.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφικό κολάζ που συνδυάζει μια αεροφωτογραφία του αρχαίου θεάτρου στον Άμο με ένα κοντινό πλάνο του ασημένιου μενταγιόν (Αριστερά), το οποίο πιστεύεται ότι απεικονίζει την Ασσυριακή θεά Ιστάρ, παρουσιάζοντας μια μορφή λιονταριού και ένα οκτάκτινο αστέρι. Κολάζ φωτογραφιών από την ομάδα της Türkiye Today
Φωτογραφικό κολάζ που συνδυάζει μια αεροφωτογραφία του αρχαίου θεάτρου στον Άμο με ένα κοντινό πλάνο του ασημένιου μενταγιόν (Αριστερά), το οποίο πιστεύεται ότι απεικονίζει την Ασσυριακή θεά Ιστάρ, παρουσιάζοντας μια μορφή λιονταριού και ένα οκτάκτινο αστέρι. Κολάζ φωτογραφιών από την ομάδα της Türkiye Today

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη του Άμου της Καρίας στη νοτιοδυτική Τουρκία έφεραν στο φως ένα σπάνιο ασημένιο μενταγιόν που πιστεύεται ότι απεικονίζει την Ασσυριακή θεά Ιστάρ, μια ανακάλυψη που ρίχνει νέο φως στις πολιτιστικές και εμπορικές διασυνδέσεις της τοποθεσίας με τον ευρύτερο αρχαίο κόσμο.

Αρχαίο ανθρώπινο DNA ανακτήθηκε από μενταγιόν ηλικίας περίπου 20.000 ετών – ΦΩΤΟ

Το εύρημα, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των αδιάλειπτων ανασκαφών κοντά στην Μαρμαρίδα , ξεχωρίζει για τον συμβολισμό της εικονογραφίας του και τις προεκτάσεις του σχετικά με τον ιστορικό ρόλο της πόλης στα περιφερειακά δίκτυα ανταλλαγών.

Είναι ένα συμβολικό τεχνούργημα που αντικατοπτρίζει διαπολιτισμικές πεποιθήσεις. Το μενταγιόν που ανακαλύφθηκε πρόσφατα απεικονίζει ένα οκτάκτινο αστέρι και μια μορφή λιονταριού, σύμβολα που είναι ευρέως αναγνωρισμένα και συνδέονται με την  Ιστάρ, μια σημαντική θεότητα του έρωτα, της γονιμότητας και του πολέμου στην αρχαία Μεσοποταμία.

Ανακαλύφθηκε μοναδικό φυλαχτό 1.600 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Απεικονίζει τον Σολομώντα να σκοτώνει τον διάβολο
Ένα ασημένιο μενταγιόν που πιστεύεται ότι απεικονίζει τη θεά Ιστάρ, φέροντας τη μορφή ενός λιονταριού και ένα οκτάκτινο αστέρι, ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη του Άμου, ηλικίας 2.200 ετών, στην περιοχή Μαρμαρίδα στην επαρχία των Μούγλων στην Τουρκία, στις 30 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία :AA
Ένα ασημένιο μενταγιόν που πιστεύεται ότι απεικονίζει τη θεά Ιστάρ, φέροντας τη μορφή ενός λιονταριού και ένα οκτάκτινο αστέρι, ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη του Άμου, ηλικίας 2.200 ετών, στην περιοχή Μαρμαρίδα στην επαρχία των Μούγλων στην Τουρκία, στις 30 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία :AA

Στην παλαιότερη σουμεριακή παράδοση, η ίδια θεά ήταν γνωστή ως Ινάννα, μια λεπτομέρεια που αναδεικνύει τη μακρά και πολυεπίπεδη θρησκευτική ιστορία πίσω από το αντικείμενο.
Σύμφωνα με την ομάδα ανασκαφών, ο συνδυασμός αυτών των μοτίβων υποδηλώνει έντονα ότι το μενταγιόν δεν είχε μόνο διακοσμητική αξία, αλλά και συμβολική και ενδεχομένως τελετουργική σημασία.

«Ο αναπληρωτής καθηγητής Mehmet Gurbuzer, επικεφαλής της ανασκαφής και μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Mugla Sitki Kocman, εξήγησε σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ότι το περιδέραιο υποδηλώνει πως η Άμος διέθετε αξιοσημείωτη πολιτιστική, οικονομική και εμπορική ισχύ».

Ανακαλύφθηκε φυλαχτό που προστάτευε από τον καρκίνο σε αρχαία ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας – Ο συμβολισμός του κάβουρα
Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης Άμος, ηλικίας 2.200 ετών, στην περιοχή Μαρμαρίδα. Φωτογραφία: ΑΑ

Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης Άμος, ηλικίας 2.200 ετών, στην Μαρμαρίδα. Φωτογραφία: ΑΑ

 

Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., προηγμένα πολιτισμικά στοιχεία από την Εγγύς Ανατολή άρχισαν να εξαπλώνονται στη Μεσόγειο μέσω του εμπορίου και των στρατιωτικών επαφών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Άμος φαίνεται να ξεχώριζε ως μια πόλη-λιμάνι που ήταν πλήρως ενταγμένη στα πολιτικά και οικονομικά ρεύματα της εποχής της.

Μια στρατηγική πόλη-λιμάνι

Χτισμένη στον λόφο Ασαρτζίκ (Asarcik) με θέα την ακτή, η Άμος θεωρείται ότι υπήρξε ένας στρατηγικός παραθαλάσσιος οικισμός, γνωστός σε πολλούς πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου.
Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι ευρήματα της πρώιμης περιόδου, όπως αυτό το περιδέραιο, βοηθούν στη συμπλήρωση κρίσιμων κενών σχετικά με το παρελθόν της πόλης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο της ως σημείο ανταλλαγής και διακίνησης αγαθών, ιδεών και πεποιθήσεων.

Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης Άμος, ηλικίας 2.200 ετών, στην περιοχή Μαρμαρίδα στα Μούγλα, Τουρκία, 30 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης Άμος, ηλικίας 2.200 ετών, στην περιοχή Μαρμαρίδα στα Μούγλα, Τουρκία, 30 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

 

Αδιάλειπτες ανασκαφές στο πλαίσιο ενός προγράμματος για την προστασία της κληρονομιάς

Ο χώρος έλαβε επίσημα καθεστώς ανασκαφής με προεδρικό διάταγμα το 2022, και οι τρέχουσες εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον» του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού.

Οι ανασκαφές υποστηρίζονται από τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μαρμαρίδας και του Δήμου Μαρμαρίδας, μαζί με χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργασίες πεδίου συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τότε που ξεκίνησαν εκ νέου το 2021.
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου του 2025, οι ομάδες πραγματοποιούν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου, ενώ παράλληλα διενεργούν ανασκαφές σε οικιστικές ζώνες και καθαρίζουν τη βλάστηση και τα συντρίμμια γύρω από τον Ναό του Απόλλωνα Σαμναίου.

Η ηγεσία της ανασκαφής υπέδειξε ότι οι εργασίες στις οικιστικές περιοχές και στον ναό πρόκειται να συνεχιστούν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026.

Μια τοποθεσία γνωστή από την αρχαιότητα για την οικονομία της

Η Άμος εισήλθε για πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία μετά από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 1948 από τον αρχαιολόγο G. E. Bean.

Εκείνη την εποχή, οι ερευνητές έφεραν στο φως αρχαία συμβόλαια μίσθωσης γης, έγγραφα που βοήθησαν στην αναγνώριση της πόλης ως ενός οικονομικά οργανωμένου οικισμού.
Χρονολογούμενα περίπου δύο χιλιετίες πριν, τα συμβόλαια εκείνα προσέφεραν πρώιμες αποδείξεις για τη δομημένη οικονομία της Άμου, μια εικόνα την οποία το νεοανακαλυφθέν περιδέραιο ενισχύει πλέον από πολιτισμική σκοπιά.

