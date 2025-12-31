Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

Σύνοψη από το

  • Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν έως τις 8 το βράδυ.
  • Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, αποτελώντας αφορμή για να ζεσταθεί η κίνηση στην αγορά.
  • Ο φετινός χριστουγεννιάτικος τζίρος εκτιμάται κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ, λίγο μεγαλύτερος από πέρυσι, με μεγάλο μέρος να κατευθύνεται σε αγορές για τα εορταστικά τραπέζια.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

εορταστικό ωράριο καταστημάτων καταστήματα Χριστούγεννα
Φωτογραφία: Intime

«Αυλαία» κάνει σήμερα η εορταστική περίοδος, με τους εμπόρους να κάνουν «ταμείο». Την ίδια στιγμή τόσο οι καταστηματάρχες όσο και οι καταναλωτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις χειμερινές εκπτώσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας  

Φέτος, οι εκπτώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα  διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών έχουν αλλάξει – ψωνίζουν πιο συγκρατημένα και κυρίως τα απαραίτητα, αποφεύγουν τις αυθόρμητες αγορές κτλ. – κάθε η εκπτωτική περίοδος παραμένει μία αφορμή για να ζεσταθεί η κίνηση στην αγορά. Έστω κι αν τα τελευταία χρόνια, η τελική αποτίμηση που γίνεται από τους εμπόρους, μετά τις χειμερινές ή τις θερινές εκπτώσεις, είναι για την πλειονότητα τουλάχιστον, κατώτερη των αρχικών προσδοκιών τους.

Σε ό,τι αφορά την αγοραστική κίνηση των εορτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο φετινός χριστουγεννιάτικος τζίρος θα διαμορφωθεί συνολικά κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ, λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλο μέρος του πάντως, εκτιμάται πως κατευθύνθηκε στις αγορές για τα εορταστικά τραπέζια, δηλαδή σε τρόφιμα και ποτά, στα οποία δαπανήθηκαν κοντά στα  1,53 δισ. ευρώ.

Ωράριο καταστημάτων

Αντίθετα, μικρότερο μερίδιο κατέλαβαν οι αγορές σε κλάδους οι οποίοι πρωταγωνιστούν συνήθως στις εκπτώσεις: Στην ένδυση εκτιμάται πως δαπανήθηκαν περίπου 620 εκατ. ευρώ, στην υπόδηση περίπου 310 εκατ. ευρώ και σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, περίπου 670 εκατ. ευρώ.

Σε ρυθμούς Πρωτοχρονιάς κινείται η αγορά τις τελευταίες ώρες του έτους, με τους καταναλωτές να επισκέπτονται σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και εμπορικά καταστήματα για τις αγορές τους, για το εορταστικό τραπέζι καθώς και για δώρα.

Σημειώνεται ότι σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από το 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και τα Σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων θα λειτουργήσουν έως τις 8 το βράδυ. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

07:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

