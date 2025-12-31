Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.
  • Μία σταθμευμένη μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες και μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλες δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες κάηκαν ολοσχερώς.
  • Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Ήταν περίπου 23:30, μία σταθμευμένη μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες. Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλες δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν δίπλα, οι οποίες κάηκαν ολοσχερώς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της πολυκατοικίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα πρόκληση: Έχετε την όραση του δεντρογέρακα για να βρείτε τα 4 λάθη που υπάρχουν σε αυτό το κοτέτσι σε 11 δευτερόλεπτα;

Το λαχανικό της αρχαιότητας που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να ρυθμίσει χοληστερίνη και σάκχαρο

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:09 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Μελ...
06:31 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέν...
06:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα Super Market

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα,...
06:08 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων για τους ευάλωτους πολίτες λόγω ψύχους – Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας και της ρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι