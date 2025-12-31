Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Ήταν περίπου 23:30, μία σταθμευμένη μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες. Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλες δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν δίπλα, οι οποίες κάηκαν ολοσχερώς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της πολυκατοικίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.