«Καλύτερα Αργά»: Τι θα φέρει το 2026 σε όλα τα ζώδια – Οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα αργά» στο Action24, βρέθηκε ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Στη συζήτηση που είχαν, ο ίδιος μίλησε για όσα φέρνει το 2026 σε όλα τα ζώδια, προειδοποιώντας και ενθαρρύνοντας ανάλογα τους εκπροσώπους κάθε ζωδίου.

Ο Κώστας Λεφάκης ξεκίνησε με τους Κριούς, λέγοντας πως ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας περνούν στο ζώδιό τους, κάτι που έχει να συμβεί από το 1703. «Μπαίνουν σε ένα νέο καθεστώς. Η χρονιά δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα είναι πολύ δημιουργικοί. Θα βάλουν νέα θεμέλια στη ζωή τους. Μπορούν για τρία χρόνια να υλοποιήσουν απωθημένα ή σχέδια που η προηγούμενη τριετία τους εμπόδισε. Είναι η αρχή μιας σημαντικής τριετίας» υπογράμμισε.

Για τον Ταύρο και τον Δίδυμο, επεσήμανε πως και τα δύο ζώδια μπαίνουν σε φάση επανατοποθέτησης.

Για τον Ταύρο ανέφερε: «Αλλάζει το οικονομικό του καθεστώς. Οι Ταύροι θα βάλουν σε καλύτερη τάξη τη ζωή τους. Αποκαθίστανται συναισθηματικά, γιατί ο Ουρανός τους ταλαιπώρησε στον έρωτα. Η δυσκολία και ο αγώνας τα επόμενα χρόνια θα είναι η καριέρα τους. Είναι χρονιά αποφάσεων και αποδείξεων».

Για τους Διδύμους σημείωσε: «Θα κάνουν αρχή αποκατάστασης και δικαίωσης. Θα ευνοηθούν από σπάνιο πλανητικό σχηματισμό. Έχουν την ευκαιρία να επεκταθούν, να κερδίσουν νομικές μάχες, να γίνουν αναγνωρίσιμοι, να προοδεύσουν σε σπουδές και να μεταναστεύσουν με επιτυχία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Καρκίνους, τους Λέοντες, τους Παρθένους και τους Ζυγούς.

Για τον Καρκίνο είπε: «Είναι ο άνθρωπος που αγαπά τους προγόνους και φροντίζει τους απογόνους. Η χρονιά φέρνει δίλημμα στην καριέρα και στη σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Από 30 Ιουνίου και μετά, βελτιώνονται τα οικονομικά τους, κάτι που το έχουν ανάγκη ψυχικά».

Για τον Λέοντα τόνισε: «Θα ευνοηθεί από τον πλανητικό σχηματισμό. Θα παρουσιάσει έναν νέο εαυτό, θα υπάρξει ανανέωση στις σχέσεις και περισσότερη τύχη στη δουλειά. Μπαίνουν νέοι στόχοι και αρχίζει ανοικοδόμηση».

Για την Παρθένο ανέφερε: «Μετά από τριετή ταλαιπωρία, αρχίζει η αποσυμφόρηση και η αντικατάσταση των απωλειών. Θα υπάρξει δικαίωση στην αξιοσύνη τους. Αρχίζει μια τριετία που θα κορυφωθεί το 2029».

Για τον Ζυγό υπογράμμισε: «Θα βρει ισορροπία στις σχέσεις και επέκταση στις δραστηριότητες. Δικαιώνεται για τις αδικίες των προηγούμενων ετών. Έχει εύνοια σε ταξίδια, σπουδές, χρήματα και συνεργασίες».

Για τους Σκορπιούς, τους Τοξότες και τους Αιγόκερους, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ψυχολογικές και επαγγελματικές τους προκλήσεις.

«Οι Σκορπιοί έχουν τον φόβο του θανάτου μέσα τους, αλλά τον ξορκίζουν μέσα από τη δράση. Το 2026 βοηθά στην επαγγελματική επίδοση και αποκατάσταση στον έρωτα. Θα βρουν καλούς συνεργάτες» δήλωσε.

Για τον Τοξότη επεσήμανε: «Είναι καβαλάρης και μικρός σοφός. Ταλαιπωρείται με οικογενειακά ζητήματα υγείας ή οικονομίας. Θα ευνοηθεί στην επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση ζωής. Οι δυσκολίες θα είναι πιο διαχειρίσιμες απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Για τον Αιγόκερω εξήγησε: «Δοκιμάζονται από το πεπρωμένο. Θα αποκατασταθούν παρεξηγήσεις, θα δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας. Βελτιώνεται η προσωπική και επαγγελματική ζωή. Για τους νέους, υπάρχει εξέλιξη στις συνεργασίες και μετά τον Αύγουστο έρχεται εύνοια στις επενδύσεις και στις προσφορές από τη μοίρα».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στους Υδροχόους και τους Ιχθύες.

Για τον Υδροχόο τόνισε: «Είναι ευνοούμενοι της εικοσαετίας. Αν και έχουν δικούς τους κώδικες, θα γίνουν πιο συνεργάσιμοι. Θα αξιοποιήσουν συμπτώσεις και τυχαίες επαφές που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση σχεδίων. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τους για το 2026».

Για τους Ιχθύες είπε: «Είναι δυο εαυτοί σε ένα σώμα. Έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν τον εαυτό τους. Κλείνει ο κύκλος του πόνου και της δυσκολίας. Αρχίζει η ανοικοδόμηση με πρώτο σταθμό την προσωπική ζωή. Έπειτα θα βελτιωθεί η τύχη στα αισθηματικά. Θα ανακαλύψουν ένα νέο εαυτό και θα διώξουν την κατάθλιψη της προηγούμενης χρονιάς».