Φως στο Τούνελ: Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου – «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή»

  • Συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη. Συγγενείς περιέγραψαν την αλλόκοτη συμπεριφορά του γιου της, ο οποίος φέρεται να είπε «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή».
  • Ο γιος της άτυχης γυναίκας είχε από μικρός εμμονή με τις φωτιές και τις εκρήξεις, ενώ είχε και παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν. Μάλιστα, σε συγγενή είχε πει «απορώ πώς δεν την έχω σκοτώσει» μισό χρόνο πριν τον θάνατο της μητέρας του.
  • Υπήρχαν συχνοί τσακωμοί ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο, με τον τελευταίο να σκεφτόταν την πώληση του σπιτιού ή την τοποθέτηση της μητέρας του σε γηροκομείο. Ο γιος ζούσε από τη σύνταξη της θείας του, όπως αποκάλυψε συγγενής.
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και την Αγγελική Νικολούλη, σχετικά με την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της. Συγγενείς της άτυχης γυναίκας περιέγραψαν με λεπτομέρειες την αλλόκοτη συμπεριφορά του γιου της, αλλά και τις υποψίες που διατηρούσαν για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε από μικρός εμμονή με τις φωτιές και τις εκρήξεις. Κατασκεύαζε από αυτοσχέδιους καυστήρες μέχρι συστήματα με βιοντίζελ στο υπόγειο του σπιτιού, ενώ έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο που προκαλούνται οι εκρήξεις. «Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολιόταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά. Μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη», είπε χαρακτηριστικά ένας συγγενής.

Ο ίδιος μάρτυρας εξομολογήθηκε ότι όταν έμαθε για τον θάνατο της θείας του, κατάλαβε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου ”βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά… Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή». Ακόμα κι έτσι, παραδέχεται πως δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το ενδεχόμενο μιας εγκληματικής ενέργειας. «Μου έλεγε πως καιγόταν σιγά-σιγά και όταν άνοιξε την πόρτα ο γιος της, δημιουργήθηκε ένα ρεύμα φωτιάς κι εγώ τον πίστευα».

Μετά από όλα όσα συνέβησαν, ο συγγενής άρχισε να συνδυάζει τις πληροφορίες και να παρατηρεί στοιχεία που τότε δεν είχε αξιολογήσει. «Τώρα που έχουν συμβεί όλα αυτά, συνδύασα στο μυαλό μου και τις αναρτήσεις που έκανε στη σελίδα του στο Facebook για τα εύφλεκτα υλικά. Μετά τα έσβησε κιόλας».

Άλλος συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή, αποκάλυψε πως ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά. «Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στις φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά, είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε».

Ο ίδιος άνθρωπος ανέφερε πως υπήρχαν συχνοί τσακωμοί ανάμεσα στη θεία του και τον γιο της, συχνά για ασήμαντες αφορμές. «Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε, ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε “απορώ πώς δεν την έχω σκοτώσει”. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός».

Αναφερόμενος στο σπίτι όπου βρέθηκε απανθρακωμένη η γυναίκα, ο συγγενής του κατηγορούμενου αποκάλυψε ότι είχε ακούσει τον γιο της να μιλά για την πώλησή του, ενώ φέρεται να σκεφτόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να τη στείλει σε γηροκομείο. «Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία, αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα, αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».

