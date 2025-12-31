Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

Νεκρός έπεσε ο οδηγός οχήματος που επιχείρησε να εμβολίσει Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο IDF. Από παλαιστινιακές πηγές γίνεται παράλληλα λόγος για τρεις τραυματίες που συνδέονται με το ίδιο περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των IDF, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Εϊναμπούς, όπου στρατιωτική δύναμη βρισκόταν σε επιχείρηση. Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να παρασύρει τους στρατιώτες, οι οποίοι απάντησαν ανοίγοντας πυρ, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Όχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, στρατιώτες και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP