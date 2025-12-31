Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

Σύνοψη από το

  • Νεκρός έπεσε ο οδηγός οχήματος που επιχείρησε να εμβολίσει Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο IDF.
  • Από παλαιστινιακές πηγές γίνεται λόγος για τρεις τραυματίες που συνδέονται με το ίδιο περιστατικό, ενώ οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής».
  • Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έξαρσης της βίας στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους και τουλάχιστον 44 Ισραηλινούς να έχουν σκοτωθεί έκτοτε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο
A convoy of Israeli military bulldozers drive during an army raid in the West Bank city of Jenin, Monday, Oct. 14, 2024. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Νεκρός έπεσε ο οδηγός οχήματος που επιχείρησε να εμβολίσει Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο IDF. Από παλαιστινιακές πηγές γίνεται παράλληλα λόγος για τρεις τραυματίες που συνδέονται με το ίδιο περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των IDF, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Εϊναμπούς, όπου στρατιωτική δύναμη βρισκόταν σε επιχείρηση. Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να παρασύρει τους στρατιώτες, οι οποίοι απάντησαν ανοίγοντας πυρ, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Όχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, στρατιώτες και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:25 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Σφοδρές χιονοθύελλες πλήττουν την Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει περιέλθει η Πολωνία, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία με χιονοθύελ...
03:10 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Ορλεάνη: Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας ενόψει της Πρωτοχρονιάς ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση – Άφιξη της Εθνοφρουράς

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύνεκρη επίθεση με φορτηγό στην καρδιά της Νέας Ορλεάνης, που σκότ...
02:25 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Περού: Σύγκρουση τρένων στη διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν δύο τουριστικά τρένα συγ...
01:53 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα

Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία σε κρίσιμες ενεργειακές υποδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι