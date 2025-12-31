Premier League: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Άρσεναλ – «Κάζο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γουλβς

Η Άρσεναλ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «σκόνταφτε» εντός έδρας κόντρα στην ουραγό Γουλβς, η Τσέλσι γκέλαρε ξανά στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Έβερτον έπαιρνε μεγάλο «διπλό» στο «Σίτι Γκράουντ», η Νιουκάστλ περνούσε από το «Ταρφ Μουρ» και η Μπράιτον έφευγε με τον βαθμό από το Λονδίνο.

Οι «κανονιέρηδες» διέσυραν την Άστον Βίλα με 4-1 στο «Έμιρεϊτς», σπάζοντας το εντυπωσιακό σερί των 11 συνεχόμενων νικών των «χωριατών» και σφράγισαν την κορυφή του πρώτου γύρου της Premier League, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι της Πρωτοχρονιάς με τη Σάντερλαντ. Αν και στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν τις ευκαιρίες, στο δεύτερο μέρος η Άρσεναλ ανέβασε ταχύτητα και με τρία γκολ μέσα σε είκοσι λεπτά «καθάρισε» το ματς, ξεφεύγοντας έξι βαθμούς από την αντίπαλό της. Το τέταρτο γκολ πέτυχε ο Ζεσούς στο 78’, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ενώ ο Γουότκινς μείωσε για τη Βίλα στις καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη απίστευτη γκέλα, καθώς έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ». Το αποτέλεσμα έφερε νέα μουρμούρα για το μέλλον του Αμορίμ στον πάγκο, με τη Γουλβς να πανηγυρίζει μόλις τον τρίτο της βαθμό στο πρωτάθλημα μετά από 19 αγωνιστικές. Το ισόπαλο αποτέλεσμα έβαλε «φρένο» στην όποια αισιοδοξία υπήρχε για την πορεία της ομάδας.

Η Τσέλσι, επηρεασμένη από την πρόσφατη ήττα της από την Άστον Βίλα, δεν κατάφερε για δεύτερο σερί παιχνίδι να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Αν και είχε ευκαιρίες, παραχώρησε 2-2 στην Μπόρνμουθ, με την ομάδα του Μαρέσκα να χάνει έδαφος στη μάχη για την έξοδο στο Champions League. Πλέον, καλείται να βγάλει αντίδραση στον δεύτερο γύρο.

Τεράστια νίκη πέτυχε η Έβερτον, η οποία πέρασε από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-0. Οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να κλείσουν το 2025 και τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος με νίκη που θα τους έδινε πολύτιμη ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Η Νιουκάστλ, από την πλευρά της, μπήκε δυναμικά στο ματς με την Μπέρνλι, σκοράροντας δύο φορές πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά. Αν και οι γηπεδούχοι μείωσαν γρήγορα, οι «καρακάξες» έλεγξαν τον ρυθμό και έφυγαν με τη νίκη 3-1 από το «Ταρφ Μουρ».

Τέλος, η Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να περνά αλλαγή στο 83’ στη θέση του Γουέλμπεκ, πήρε ισοπαλία στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά οι «γλάροι» κατάφεραν να απαντήσουν ισάριθμες, φεύγοντας με έναν πολύτιμο βαθμό.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Premier League:

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3 (23′ Λορέν – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Βίσα, 90’+3 Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2 (15′ πέν. Πάλμερ, 23′ Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2 (19′ Γκάρνερ, 79′ Μπάρι)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2 (10′ Μπόουεν, 45’+4πέν. Πακετά – 31’πέν. Γουέλμπεκ, 61′ Βέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1 (48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4 Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1 (27′ Ζίρκζι – 45′ Κρέιτσι)

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1/1

Λίβερπουλ-Λιντς 1/1

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 1/1

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 1/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)