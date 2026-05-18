Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ένα νεκρός και τρεις τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο στην ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ελευσίνα, στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Open «Ώρα Ελλάδος», ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Thriassio.gr, το ατύχημα έγινε περίπου στο ύψος της ΠΥΡΚΑΛ. Ο οδηγός ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου έχασε, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κολώνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.