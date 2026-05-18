Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια – Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Πανελλήνιες
INTIME
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια της χώρας, ενώ στο τέλος του μήνα θα ακολουθήσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα για την Α’ και Β’ Λυκείου

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Το υπουργείο έχει ορίσει την 19η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Λυκείου θα δώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες είναι γνωστές και ως ενδοσχολικές, από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Τα αποτελέσματα των απολυτήριων εξετάσεων θα εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα αρχίσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι στις 29 Μαΐου 2026 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα μπουν στη διαδικασία μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το χρονοδιάγραμμα στα Γυμνάσια

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνοντας το βασικό πρόγραμμα των σχολικών εξετάσεων για τη φετινή χρονιά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εντοπίσετε το στυλό στη φωτογραφία; Μόνο όσοι έχουν εξαιρετική οπτική αντίληψη μπορούν να το βρουν σε 17”

Το βότανο της ευτυχίας που μπορεί να ανακουφίσει από γαστρεντερικές ενοχλήσεις και να ενισχύει την καρδιά

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ένα νεκρός και τρεις τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο στην ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη...
05:53 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 18 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:24 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (18/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου

Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Ιουλία...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν