Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια – Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια της χώρας, ενώ στο τέλος του μήνα θα ακολουθήσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα για την Α’ και Β’ Λυκείου

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Το υπουργείο έχει ορίσει την 19η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Λυκείου θα δώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες είναι γνωστές και ως ενδοσχολικές, από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Τα αποτελέσματα των απολυτήριων εξετάσεων θα εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα αρχίσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι στις 29 Μαΐου 2026 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα μπουν στη διαδικασία μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το χρονοδιάγραμμα στα Γυμνάσια

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνοντας το βασικό πρόγραμμα των σχολικών εξετάσεων για τη φετινή χρονιά.