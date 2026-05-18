Καιρός: Ζέστη, λίγες νεφώσεις και άνεμοι έως 5 μποφόρ σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Γενικά αίθριος και ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (18/5), στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν ασθενείς έως μέτριοι.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, νότιοι με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου, κυρίως στη Θεσσαλία, πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, από αργά το μεσημέρι, ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, από αργά το μεσημέρι, ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος, με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, νότιοι με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και, από το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση.

Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και, από το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και, από το μεσημέρι, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Μετά το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, βαθμιαία από το απόγευμα, 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

