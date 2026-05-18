Δυσκοιλιότητα: Η συνήθεια που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Το χρόνιο στρες και τα γεύματα αργά το βράδυ φαίνεται πως αποτελούν έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό συνδυασμό για το έντερο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε τρώμε, ειδικά σε περιόδους έντονης πίεσης. Σύμφωνα με μελέτη, μια συνήθεια μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης δυσκοιλιότητας.

Η συνήθεια που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Digestive Disease Week 2026 αποκαλύπτει ότι όσοι τρώνε μετά τις 9 μ.μ. ενώ βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα και άλλες πεπτικές διαταραχές.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η διαχείριση της δυσκοιλιότητας δεν αφορά μόνο το τι τρώμε (π.χ. φυτικές ίνες), αλλά και το πότε τρώμε και πώς νιώθουμε. Αν το πρόγραμμά σας είναι φορτωμένο, η προσπάθεια να μεταφέρετε το κύριο γεύμα σας νωρίτερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια για το πεπτικό σας σύστημα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 11.000 ενήλικες στο πλαίσιο της Εθνικής Έρευνας Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES). Αναζήτησαν συνδέσεις ανάμεσα σε τρία στοιχεία: το χρόνιο στρες, το βραδινό φαγητό και τη δυσλειτουργία του εντέρου.

Για τη μέτρηση του στρες, χρησιμοποίησαν τη βαθμολογία «αλλοστατικού φορτίου» (allostatic load score) — έναν δείκτη της μακροχρόνιας πίεσης που δέχεται το σώμα. Αυτός ο δείκτης αντανακλάται σε μετρήσεις όπως:

Ως «βραδινό φαγητό» ορίστηκε η περίπτωση των ανθρώπων που κατανάλωναν περισσότερο από το 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ.

Γιατί το βραδινό φαγητό σε συνδυασμό με το στρες βλάπτει το έντερο

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, τα άτομα με υψηλά επίπεδα αλλοστατικού φορτίου (δείκτης χρόνιου στρες) που κατανάλωναν πάνω από το 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ., είχαν 1,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα ή διάρροια, σε σύγκριση με όσους είχαν λιγότερο άγχος και απέφευγαν το φαγητό αργά το βράδυ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία από το American Gut Project: τα άτομα που συνδύαζαν έντονο στρες και βραδινές διατροφικές συνήθειες είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν γαστρεντερολογικά προβλήματα. Όπως τονίστηκε στο συνέδριο Digestive Disease Week, αυτό το βραδινό σνακ πιθανότατα αναστατώνει τη λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος.

Η σύνδεση εγκεφάλου – εντέρου

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης σημαντικά μειωμένη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου αυτών των ατόμων. Αυτό υποδηλώνει ότι η ώρα των γευμάτων μπορεί να ενισχύσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες στο έντερο μέσω του λεγόμενου άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

«Δεν έχει σημασία μόνο το τι τρώτε, αλλά και το πότε το τρώτε», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Dr. Harika Dadigiri. «Όταν είμαστε ήδη υπό πίεση, η λάθος ώρα φαγητού μπορεί να δώσει ένα “διπλό χτύπημα” στην υγεία του εντέρου».

Τι δείχνουν οι τελευταίες μελέτες 

Αν και η συγκεκριμένη έρευνα είναι παρατηρητική, τα ευρήματά της συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες:

  • Μελέτη του 2025: Σε δείγμα 1.300 ενηλίκων (Journal of Eating Disorders), το βραδινό φαγητό συσχετίστηκε σημαντικά με γαστρεντερολογικά συμπτώματα, όπως η δυσκοιλιότητα.
  • Μελέτη του 2026: Έρευνα σε φοιτητές ιατρικής (Journal of Family Medicine and Primary Care) επιβεβαίωσε την άμεση σχέση μεταξύ των υψηλών επιπέδων στρες και των διαταραχών του εντέρου.

Αν θέλετε να προστατεύσετε το πεπτικό σας σύστημα, ειδικά σε περιόδους έντονου άγχους, η υγιεινή της διατροφής επιβάλλει να μεταφέρετε τα γεύματά σας νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Το έντερό σας θα σας ευγνωμονεί.

Πώς επηρεάζει την καθημερινότητά σας το βραδινό φαγητό και το στρες

Αν συνηθίζετε να τρώτε βραδινό αργά ή να τσιμπολογάτε μετά τις 21:00, ειδικά σε περιόδους έντονου άγχους, το μήνυμα δεν είναι να αγχωθείτε περισσότερο νιώθοντας ενοχές. Αντίθετα, σκεφτείτε να εφαρμόσετε ορισμένους απλούς και πρακτικούς κανόνες για να αξιοποιήσετε τα ευρήματα των ερευνών:

  • Ολοκληρώστε το τελευταίο γεύμα της μέρας νωρίτερα: Προσπαθήστε να σταματάτε το φαγητό λίγες ώρες πριν από τον ύπνο και μεταφέρετε το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μικρές, σταθερές συνήθειες, όπως μια δομημένη ρουτίνα γευμάτων, μπορούν να υποστηρίξουν την πεπτική λειτουργία μακροπρόθεσμα.
  • Δημιουργήστε έναν σταθερό ρυθμό γευμάτων: Το να τρώτε περίπου τις ίδιες ώρες κάθε μέρα υποστηρίζει τον κιρκάδιο ρυθμό σας (το εσωτερικό ρολόι του σώματος), ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγιή πέψη.
  • Διαχειριστείτε την πλευρά του στρες: Μικρές συνήθειες, όπως ένας σύντομος περίπατος, λίγα λεπτά βαθιών αναπνοών ή μια σταθερή ώρα ύπνου, μπορούν να αμβλύνουν το χρόνιο στρες που φαίνεται να επιδεινώνει τις επιπτώσεις του βραδινού φαγητού στο έντερο.
  • Εστιάστε στις φυτικές ίνες και την ενυδάτωση: Τροφές όπως τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής άλεσης τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, ενώ η καλή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη γαστρεντερική υγεία.

