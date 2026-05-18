Ιράν: Προειδοποίηση Μοχσέν Ρεζαΐ στις ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών ζήτησε από τις ΗΠΑ ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποιώντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για περαιτέρω σύγκρουση.

Ο Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), μίλησε στην κρατική τηλεόραση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συμβουλεύουμε τον αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η Θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό «πράξη πολέμου» και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να αντιδράσει. «Όσο περισσότερο παρατείνεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ζημιές για τις χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Ο Ρεζαΐ αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να αποδείξουν έμπρακτα ότι είναι αξιόπιστες».

«Τώρα είναι η Αμερική που πρέπει να αποδείξει την αξιοπιστία της», είπε, προσθέτοντας πως «οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η διπλωματία».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο αμερικανικός αποκλεισμός ξεκίνησε στις 13 Απριλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το Ιράν αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία υπό αμερικανικούς όρους. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Πηγή: Al Jazeera

