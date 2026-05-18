e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για τις πληρωμές – Ποιοι πάνε στα ATM έως τις 22 Μαΐου

Enikos Newsroom

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους, από σήμερα έως τις 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
  • από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί τόσοι πολλοί νέοι πατέρες πεθαίνουν; Αμερικανική μελέτη συσχετίζει την πατρότητα με το ρίσκο

Τα καλύτερα παπούτσια για περπάτημα που προστατεύουν από πόνους

«Σπίτι μου ΙΙ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για να λάβουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:32 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Εφορία: Στα «σκαριά» νέο σύστημα διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων – Πώς θα λειτουργεί

Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, για να ...
07:13 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

«Σπίτι μου ΙΙ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για να λάβουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται αυτές τις ημέρες τουλάχιστον 3.000 δικαιούχοι του προγράμματος «Σπ...
08:14 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κρέατα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε Βαρβάκειο, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ – Οι προβλέψεις

Παρόλο που τις τελευταίες ημέρες η τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κινείται σταθερά πάνω από...
22:24 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στον ΑΝΤ1: Μπράβο στην Ελλάδα

Άρχισε, χθες, Παρασκευή το Europe-Gulf Forum, το πρώτο Forum συνεργασίας μεταξύ χωρών της Ευρώ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν