«Τσαγκαροδευτέρα» με την κίνηση στο… κόκκινο: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Πειραιά – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

«Τσαγκαροδευτέρα» σήμερα με την κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής να «χτυπά κόκκινο». Σχεδόν «ακίνητα» είναι τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπως και στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας.

«Ασφυκτική» είναι η κατάσταση στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής μέχρι Πλακεντίας.