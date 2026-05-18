«Τσαγκαροδευτέρα» με την κίνηση στο… κόκκινο: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Πειραιά – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

κίνηση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Τσαγκαροδευτέρα» σήμερα με την κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής να «χτυπά κόκκινο». Σχεδόν «ακίνητα» είναι τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπως και στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας.

«Ασφυκτική» είναι η κατάσταση στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής μέχρι Πλακεντίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί τόσοι πολλοί νέοι πατέρες πεθαίνουν; Αμερικανική μελέτη συσχετίζει την πατρότητα με το ρίσκο

Τα καλύτερα παπούτσια για περπάτημα που προστατεύουν από πόνους

«Σπίτι μου ΙΙ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για να λάβουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
08:13 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Λευκάδα: Ποιοι θα παραλάμβαναν το drone – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες για άτομα που πιθανόν γνώριζαν για την παρουσία του

Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο ουκρανικό drone. Οι ...
06:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ένα νεκρός και τρεις τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο στην ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη...
06:31 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια – Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκ...
05:53 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 18 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν