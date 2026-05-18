Μίσιγκαν: Σάλος με υποψήφια των Δημοκρατικών που κάνει twerking για να προσελκύσει ψηφοφόρους – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη κριτική και ειρωνικά σχόλια στο διαδίκτυο δέχεται μια υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν, έπειτα από μια σειρά προεκλογικών βίντεο στο TikTok.

Στα εν λόγω κλιπ, η υποψήφια εμφανίζεται να κάνει «twerking», lip-syncing και να ποζάρει μπροστά από πανό με μηνύματα όπως «pu@@y power».

Η αντισυμβατική καμπάνια της Σέλμπι Κάμπελ

Η 32χρονη Σέλμπι Κάμπελ, ανύπαντρη μητέρα, έχει κατακλύσει τα social media με βίντεο όπου χορεύει, απαντά σε όσους την επικρίνουν και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις.

Η Κάμπελ διεκδικεί το χρίσμα για τη 13η Περιφέρεια του Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει τμήματα του Ντιτρόιτ και αρκετά προάστια.

Ορισμένα από τα πιο προκλητικά βίντεό της έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, με τους επικριτές της να σχολιάζουν πως αποτελεί απόδειξη ότι «οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τους καλύτερους εκπροσώπους τους».



«Η προεκλογική στρατηγική της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Βουλή του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ – κάνει twerking για ψήφους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο γνωστός λογαριασμός Libs of TikTok, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο της Κάμπελ να λικνίζεται μπροστά στην κάμερα.

Οι προκλητικές δηλώσεις στα βίντεο

Σε ένα από τα βίντεο, η Κάμπελ εμφανίζεται να κάθεται με βαθύ κάθισμα (squat) πάνω από την κάμερα φορώντας σορτς, απευθυνόμενη προφανώς σε κάποιον επικριτή της.

«Είμαι ένα μ@@νί (c@nt). Υπέροχα. Αλλά εσύ θα αναγνώριζες μια κλειτορίδα αν την έβλεπες;»

🇺🇸 Democrats are not sending their best… Shelby Campbell, who is running for Congress in Michigan’s 13th: “I am a c*nt. Great. But would you know a clit if you saw one?”pic.twitter.com/bg9M6uGioG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 15, 2026



Σε ένα άλλο κλιπ, καθώς χορεύει και σκύβει πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, αναφέρει: «Είμαι ένας ηθικός άνθρωπος. Είμαι μια κλασάτη σκύλα (classy bitch), δεν είμαι;»

Η Κάμπελ, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW), είναι υποψήφια απέναντι στον νυν Δημοκρατικό βουλευτή Σρι Θανεντάρ σε μια εσωκομματική μάχη με πολλούς διεκδικητές.

Here’s a bit more m from Shelby Campbell, a candidate for the Michigan House. https://t.co/IfKMdVY2k8 pic.twitter.com/kztSYuxMoA — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 17, 2026



Η προοδευτική πτέρυγα του κόμματος ελπίζει να εκτοπίσει τον Θανεντάρ, έναν πλούσιο στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί την παραδοσιακά Δημοκρατική αυτή περιφέρεια από το 2021.

Αντιδράσεις

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν με σοκ και έντονη ειρωνεία απέναντι στις μεθόδους της Κάμπελ.

«Γνωρίστε τη Σέλμπι Κάμπελ… Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε να κάνει lip-sync και twerking ως μέρος της προεκλογικής της στρατηγικής. Για τη διακόσμηση του δωματίου της, χρησιμοποίησε σημαίες σε στυλ “χασικλή”, η μία να γράφει “Pu@@y Power” και η άλλη να απεικονίζει ένα φύλλο μαριχουάνας και ένα “σεξουαλικό” σήμα», έγραψε ένας χρήστης του X.

Meet Shelby Campbell. She is a candidate for the Michigan Senate. She is a mother of two boys and chose to lip-sync and twerk as part of her campaign strategy. For bedroom decor, she used stoner-style flags, one reading “Pussy Power” and the other featuring a marijuana leaf and… pic.twitter.com/t63ecwcSED — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 17, 2026



Ένας άλλος σχολίασε: «Φίλε, αυτή είναι η πραγματική προεκλογική της στρατηγική; Twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026; Ενέργεια ανύπαντρης μάνας ανακατεμένη με οντισιόν για το OnlyFans. Το Μίσιγκαν βγαίνει όντως εκεί έξω και επιλέγει ηγέτες έτσι; Πολιτική; Μπα, μόνο vibes και squats».

Η απάντηση της υποψήφιας των Δημοκρατικών

Η ίδια η Κάμπελ, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνει τη viral διασημότητα που απέκτησε, σχολιάζοντας στο Χ πως λατρεύει τα βίντεο που φτιάχνουν οι «θαυμαστές» της.

«Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, σας ευχαριστώ, συνεχίστε τη δημοσιότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η πρωτοεμφανιζόμενη υποψήφια αυτοπροσδιορίζεται ως μια «γυναίκα της εργατικής τάξης» και ξεκαθαρίζει πως δεν είναι μια επαγγελματίας πολιτικός.

Με πληροφορίες από: New York Post