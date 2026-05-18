Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν μπουκάλια και πέτρες σε αυτοκίνητα και πεζούς

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκαλούν στη Λάρισα οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων, που τις βραδινές ώρες κινούνται στην περιοχή της οδού Βόλου, πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα αλλά και πεζούς.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο onlarissa.gr, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (15/5), κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά, συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιών. Όπως περιέγραψε, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, ενώ κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, δημιουργώντας ένταση με φωνές και υβριστικές εκφράσεις.

Η κάτοικος καταγγέλλει ότι πετούσαν νερόμπομπες, μπουκάλια με νερό αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό, όταν γλάστρα έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει, ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ όταν όχημα σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή. Παρά την κλήση στην αστυνομία από πολίτη, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η ομάδα είχε ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται νεαρός να πετά νερόμπομπα προς διερχόμενο όχημα.

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί κάτοικοι της Λάρισας, περιγράφουν παρόμοια περιστατικά τόσο στην ίδια περιοχή όσο και σε άλλα σημεία της πόλης.

Ένας πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ κινούνταν βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας ότι στο οδόστρωμα βρίσκονται συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν».

Παρόμοια καταγγελία έγινε και για την οδό Ιουστινιανού, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες παιδιά πετούσαν νερόμπομπες και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές αλλά και γυναίκες με καρότσια.