Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν μπουκάλια και πέτρες σε αυτοκίνητα και πεζούς

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Ανήλικοι πετούν μπουκάλια
Στιγμιότυπο από τη δράση των ανηλίκων
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκαλούν στη Λάρισα οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων, που τις βραδινές ώρες κινούνται στην περιοχή της οδού Βόλου, πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα αλλά και πεζούς.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο onlarissa.gr, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (15/5), κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά, συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιών. Όπως περιέγραψε, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, ενώ κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, δημιουργώντας ένταση με φωνές και υβριστικές εκφράσεις.

Η κάτοικος καταγγέλλει ότι πετούσαν νερόμπομπες, μπουκάλια με νερό αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό, όταν γλάστρα έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει, ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ όταν όχημα σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή. Παρά την κλήση στην αστυνομία από πολίτη, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η ομάδα είχε ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται νεαρός να πετά νερόμπομπα προς διερχόμενο όχημα.

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί κάτοικοι της Λάρισας, περιγράφουν παρόμοια περιστατικά τόσο στην ίδια περιοχή όσο και σε άλλα σημεία της πόλης.

Ένας πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ κινούνταν βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας ότι στο οδόστρωμα βρίσκονται συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν».

Παρόμοια καταγγελία έγινε και για την οδό Ιουστινιανού, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες παιδιά πετούσαν νερόμπομπες και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές αλλά και γυναίκες με καρότσια.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξατομικευμένο εμβόλιο δίνει ελπίδα για επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου – Ασθενής χωρίς υποτροπή σχεδόν 5 χρόνια μετά

Καρκίνος του στομάχου: Τα 9 διακριτικά συμπτώματα που πολλοί αγνοούν

Εφορία: Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Πετρέλαιο: Πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ένα κρυφό όριο επιτρέπει τον έλεγχο στους έλικες των υγρών κρυστάλλων – Φέρνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες

Επείγουσα προειδοποίηση της Microsoft για κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στον Exchange Server
περισσότερα
11:24 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κόρινθος: Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για το κύκλωμα τηλεφωνικών απατών – Ζημία άνω των 1,6 εκατ. ευρώ

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι πέντε συλληφθέντες που κατηγορούντ...
11:12 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Καλάβρυτα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 64χρονος σε χωριό των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με πληροφορίε...
10:14 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Καιρός: Μετά τα 26άρια, έρχονται μπόρες και χαλάζι – Άστατο μοτίβο έως και το Σάββατο, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατο αναμένεται να είναι το μοτίβο του καιρού την εβδομάδα που άρχισε και ειδικά από την Τρί...
09:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τρίκαλα: Ο πρώτος γάμος στις φυλακές – Η ιστορική τελετή στα 20 χρόνια λειτουργίας

Γάμος πίσω… από τα κάγκελα την ερχόμενη Κυριακή (24/5). Είκοσι χρόνια λειτουργίας συμπλη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν