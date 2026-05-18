Αν Ρόμπινσον: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η πρωταγωνίστρια της κλασικής ταινίας «Ο Πόλεμος των Κόσμων»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Αν Ρόμπινσον, η κοκκινομάλλα ηθοποιός που έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου για τη συγκλονιστική της ερμηνεία απέναντι στην απειλή των Αρειανών, στο φουτουριστικό αριστούργημα επιστημονικής φαντασίας του 1953 «Ο Πόλεμος των Κόσμων» (The War of the Worlds).

Όπως δήλωσε η εγγονή της, Τόρι Μπράβο, στο Hollywood Reporter, η Ρόμπινσον απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ann Robinson, Star of ‘The War of the Worlds,’ Dies at 96 https://t.co/WqIZYQJGCr — The Hollywood Reporter (@THR) May 17, 2026



Ο θάνατός της δεν είχε γίνει γνωστός στο κοινό μέχρι σήμερα.

Από κασκαντέρ, σταρ του Χόλιγουντ

Γεννημένη στο Χόλιγουντ στις 25 Μαΐου 1929, η Ρόμπινσον ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο ως κασκαντέρ.

Σε μία από τις πρώτες της ταινίες, το «The Story of Molly X» (1949), ντούμπλαρε την ηθοποιό Τζουν Χάβοκ και έπρεπε να πιαστεί από έναν αγκαθωτό φράχτη ύψους 4,5 μέτρων στην προσπάθειά της να αποδράσει από την κρατική φυλακή Τεχατσάπι.

Μιλώντας στον Τομ Γουίβερ για το βιβλίο του «Attack of the Monster Movie Makers» (1994), η ίδια θυμήθηκε με χιούμορ εκείνο το ξεκίνημα.

Robinson began her career as a Hollywood stunt-woman before being cast in the Oscar-winning 1953 film. https://t.co/hpTvFMtZpH — The Daily Beast (@thedailybeast) May 17, 2026



«Είχα πει τρελά ψέματα για να πάρω τη δουλειά, λέγοντας σε όλους πόσο έμπειρη ήμουν!», δήλωσε. «Κοίταξα [τον φράχτη] και σκέφτηκα μέσα μου: “Πού πάω και μπλέκω;”. Αλλά όταν είσαι τόσο νέος και ανόητος, τίποτα δεν σε πτοεί».

Στη συνέχεια, ίππευσε άλογα στην ταινία «Black Midnight» (1949), αντικατέστησε τη Σέλεϊ Γουίντερς στο «Frenchie» (1950) και συμμετείχε ως κομπάρσος στο «A Place in the Sun» (1951), όπου ο σκηνοθέτης Τζορτζ Στίβενς της έδωσε μάλιστα και μια ατάκα.

Σύντομα, η Paramount Pictures την υπέγραψε με συμβόλαιο 125 δολαρίων την εβδομάδα, εντάσσοντάς την στον «Χρυσό Κύκλο» των μελλοντικών αστέρων του στούντιο.

Ο ρόλος που άφησε εποχή

Αν και ήταν ακόμη μια άπειρη συμβασιούχος ηθοποιός, πέρασε από οντισιόν για τον παραγωγό και μετρ των ειδικών εφέ Τζορτζ Παλ, ο οποίος της έδωσε τον ρόλο της καθηγήτριας βιβλιοθηκονομίας Σίλβια Βαν Μπιούρεν στον «Πόλεμο των Κόσμων».

Στην οσκαρική ταινία, η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς από το 1898, η Σίλβια και ο καθηγητής πανεπιστημίου Κλέιτον Φόρεστερ (Τζιν Μπάρι) προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να νικήσουν τους Αρειανούς που έχουν προσγειωθεί σε μια μικρή πόλη έξω από το Λος Άντζελες και σε όλο τον πλανήτη, χρησιμοποιώντας μια τρομακτική ακτίνα θερμότητας που προκαλεί μαζική καταστροφή.

Σε μια από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές, ένας Αρειανός απλώνει τα μακριά, λιπόσαρκα δάχτυλά του στον ώμο της ανυποψίαστης Σίλβια, πριν ο Κλέιτον σπεύσει να τη σώσει, σκοτώνοντας το πλάσμα με έναν μπαλτά.

Η ταινία σφράγισε την καριέρα της, με την ίδια να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έχω εξαργυρώσει τον “Πόλεμο των Κόσμων” περισσότερο από ό,τι η Βίβιαν Λι το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος”».

Η συνάντηση με τον Σπίλμπεργκ

Η τεράστια επιρροή της ταινίας οδήγησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να προσκαλέσει τη Ρόμπινσον και τον Τζιν Μπάρι για μια cameo εμφάνιση στην δική του εκδοχή του «The War of the Worlds» το 2005, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

«Ο Στίβεν ήταν απλά τόσο αξιολάτρευτος», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθε πίσω μου, τοποθέτησε τρία δάχτυλα στον αριστερό μου ώμο φωνάζοντας: “Κάποιος να μας βγάλει φωτογραφία!”. Προφανώς, ο “Πόλεμος των Κόσμων” ήταν μία από τις αγαπημένες του ταινίες όταν μεγάλωνε».

«Μου συμπεριφέρθηκαν σαν βασίλισσα», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός είχε ενσαρκώσει ξανά τον ρόλο της Σίλβια και σε μερικά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «War of the Worlds» που προβλήθηκε την περίοδο 1988-1990.

Ann Robinson, the flame-haired star of the sci-fi classic “The War of the Worlds,” has died at 96. https://t.co/zVm6wczOZX — ExtraTV (@extratv) May 18, 2026

Η προσωπική ζωή και η μετέπειτα πορεία

Μετά την επιτυχία του 1953, η Paramount επέλεξε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της.

Το 1954, η Ρόμπινσον υποδύθηκε μια αστυνομικό του Λος Άντζελες στην πρώτη ταινία «Dragnet» δίπλα στον Τζακ Γουέμπ, καθώς και μια εξωγήινη βασίλισσα στην παιδική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Rocky Jones, Space Ranger».

Η καριέρα της, ωστόσο, μπήκε σε δεύτερη μοίρα το 1957, όταν έφυγε κρυφά στο Μεξικό για να παντρευτεί τον διάσημο ταυρομάχο Χάιμε Μπράβο.

Αυτή η απόφαση, όπως εξομολογήθηκε, αποδείχθηκε μοιραία για την επαγγελματική της πορεία.

«Αυτό τίναξε την καριέρα μου στον αέρα», δήλωσε. «Όταν επέστρεψα στο σπίτι, το Χόλιγουντ με είχε προσπεράσει. Απλώς το κατέστρεψα, τα θαλάσσωσα».

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά πριν πάρει διαζύγιο το 1967.

Η Ρόμπινσον έκανε κάποιες σποραδικές εμφανίσεις, όπως στην ταινία «Imitation of Life» (1959) και ως γκεστ σταρ κατά τη δεκαετία του 1960 σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων οι Perry Mason, Bachelor Father, The Life and Legend of Wyatt Earp, Peter Gunn, Death Valley Days και 77 Sunset Strip.