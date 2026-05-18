Πακιστάν: Παρέδωσε στις ΗΠΑ «αναθεωρημένη πρόταση» της Τεχεράνης – «Νέο μηχανισμό» για τα Στενά του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πακιστάν Ιράν ΗΠΑ
Tο Πακιστάν παρέδωσε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ίδια ώρα που οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν στάσιμες λόγω των συνεχών αλλαγών στις απαιτήσεις των δύο πλευρών.

Πακιστάν: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο»

Πακιστανική πηγή, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε η πηγή όταν ρωτήθηκε αν θα απαιτηθεί χρόνος για να καλυφθούν τα κενά, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι και οι δύο χώρες «συνεχίζουν να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού».


Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε τη συνέχιση των διαβουλεύσεων μέσω του Ισλαμαμπάντ, σημειώνοντας πως και οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει τα σχόλιά τους επί της πρόσφατης ιρανικής πρότασης.

«Οι Αμερικανοί παρουσίασαν προτάσεις, και εμείς επίσης καταθέσαμε τις απόψεις μας», δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος έσπευσε παράλληλα να διαψεύσει τις αμερικανικές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του, αναφέροντας ότι η Ουάσινγκτον «εγείρει εικασίες σχετικά με τον εμπλουτισμό και τα υλικά ουρανίου, οι οποίες, όπως δηλώσαμε, δεν έχουν καμία βάση».

Νέος μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το καθεστώς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Μπαγκαΐ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού για τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι απολύτως νόμιμες», τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Καταδίκη για το πλήγμα στα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, το Πακιστάν καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση με drone εναντίον του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), χαρακτηρίζοντας οποιαδήποτε σκόπιμη στόχευση τέτοιων εγκαταστάσεων ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ του Πακιστάν ανέφερε: «Το Πακιστάν στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη προς τον αδελφικό λαό και την κυβέρνηση των ΗΑΕ».


Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές για την πυρηνική ασφάλεια που ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Καταλήγοντας, το Πακιστάν απηύθυνε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις».

