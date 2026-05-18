Μόντενα: Σοκ και πολιτική θύελλα στην Ιταλία από την αιματηρή επίθεση με αυτοκίνητο – Η ακροδεξιά εργαλειοποιεί την τραγωδία

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: Reuters
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Ιταλία μετά την πρωτοφανή για τα χρονικά της χώρας επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε το Σάββατο, στο πολυσύχναστο κέντρο της Μόντενα.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος.


Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, μετέβησαν εσπευσμένα την Κυριακή στη βόρεια αυτή πόλη των 180.000 κατοίκων, με τη Μελόνι να ακυρώνει προγραμματισμένη συνάντηση στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Κύπρου.

Το χρονικό της επίθεσης και τα θύματα

Ο δράστης, ο 31χρονος Σαλίμ Ελ Κούντρι, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον του πλήθους.


Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει πεζός και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, προτού συλληφθεί τελικά από την αστυνομία.


Σε επίσημη ανακοίνωσή τους την Κυριακή, οι εισαγγελικές αρχές της Μόντενα ανέφεραν ότι ο ύποπτος τελεί υπό έρευνα για απόπειρα σφαγής και πρόκληση σωματικών βλαβών, σημειώνοντας ότι χτύπησε τους πεζούς «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο».

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων, δύο άνθρωποι έχασαν τα πόδια τους, ενώ ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη για τη ζωή του κατάσταση.


Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται μία γυναίκα από την Πολωνία και μία από τη Γερμανία.

Το προφίλ του δράστη

Ο Ελ Κούντρι, γεννημένος το 1995, είναι πτυχιούχος οικονομικών, άνεργος και δεν ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο, η νομάρχης της πόλης, Φαμπρίτσια Τριόλο, αποκάλυψε ότι ο δράστης είχε περάσει μια περίοδο «ψυχολογικής διαταραχής» το 2022.

«Είχε υποβληθεί σε θεραπεία σε κέντρο ψυχικής υγείας για σχιζοειδείς διαταραχές, αλλά χάσαμε τα ίχνη του έπειτα από εκείνη την αρχική περίοδο παρακολούθησης σε μια δομή φροντίδας», πρόσθεσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο οδηγός δεν βρισκόταν υπό την επήρεια «ψυχοτρόπων ουσιών».

Αν και το σπίτι του κοντά στη Μόντενα ερευνήθηκε, ιταλικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης.

Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει καμία σύνδεση με τρομοκρατικές οργανώσεις, με τις αρχές να προσπαθούν ακόμα να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά του.

Πολιτική κόντρα Σαλβίνι με φόντο το μεταναστευτικό

Το περιστατικό πυροδότησε άμεση πολιτική αντιπαράθεση, με τον ακροδεξιό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να συνδέει την επίθεση με τη μετανάστευση.

Ο Σαλβίνι χαρακτήρισε τον 31χρονο ως «εγκληματία δεύτερης γενιάς» και δήλωσε ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ιταλία έχει «αποτύχει».


Η Λέγκα ζήτησε άμεσα νομοθεσία για την ανάκληση των αδειών παραμονής μεταναστών που διαπράττουν εγκλήματα.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έσπευσε να επισημάνει ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα είχε καμία ισχύ στην περίπτωση του Ελ Κούντρι, καθώς ο δράστης είναι επίσημα Ιταλός πολίτης.


Ο Σαλβίνι σήκωσε τότε τους τόνους, ζητώντας να γίνει θεσμικά δυνατή η αφαίρεση της ιταλικής υπηκοότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι ο δράστης είχε γράψει στο Facebook αναρτήσεις όπου αποκαλούσε τους Χριστιανούς «μπάσταρδους» και εξυμνούσε τον Αλλάχ στα αραβικά.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Radio24, ο Σαλβίνι δήλωσε: «Αυτό με κάνει να νιώθω ακόμα χειρότερα», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Ελ Κούντρι είναι Ιταλός.


«Αν οδηγεί έχοντας μαχαίρι στο αυτοκίνητό του, θερίζει ανθρώπους με 100 χλμ/ώρα στο κέντρο της Μόντενα και γράφει “Χριστιανοί μπάσταρδοι” και εξυμνεί τον Αλλάχ στα αραβικά σε προφίλ στο Facebook που έχουν κλείσει (και χρειάζονται πολλά για να κλείσει το Facebook αυτά τα προφίλ), είναι προφανώς ακόμη πιο σοβαρό».

«Δείχνει ότι δεν ήταν κάποιος περιθωριακός που ζούσε κάτω από μια γέφυρα, απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο — είχε μάλιστα και πανεπιστημιακό πτυχίο», κατέληξε.

Η απάντηση του δημάρχου της Μόντενα

Απέναντι στη ρητορική του Σαλβίνι, ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, αντέτεινε ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα, αποκαλύπτοντας ότι δύο από τους τρεις πολίτες που ρίσκαραν τη ζωή τους για να σταματήσουν τον ένοπλο δράστη ήταν Αιγυπτιακής καταγωγής.

Μιλώντας στο δίκτυο RaiNews24, ο δήμαρχος κάλεσε τη Μόντενα να «ενωθεί ενάντια σε εκείνους που θέλουν να διχάσουν και να σπείρουν το μίσος», διοργανώνοντας μια συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης για μια «συλλογική αγκαλιά».


«Αυτή τη στιγμή βλέπωπλιάτσικο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού, και θέλω να σας καλέσω για άλλη μια φορά να αναλογιστείτε το γεγονός ότι οι ξένοι δεν είναι όλοι ίδιοι με αυτόν που διέπραξε αυτή την πράξη. Υπάρχουν πολλοί έντιμοι άνθρωποι που υπηρετούν την κοινότητά μας», υπογράμμισε ο Μετζέτι.


Με πληροφορίες από: Reuters, Euronews, Ansa

 

