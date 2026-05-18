Ρόδος: Μαρτυρία για το τροχαίο με τις δύο νεκρές γυναίκες – «Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, στη Ρόδο. Το νησί έχει συγκλονιστεί από την τραγωδία με τις δύο γυναίκες που έσβησαν στην άσφαλτο, αφού λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης το όχημά τους μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τρεις τραυματίες, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. 

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο, που ταιριάζει στις περιγραφές με εκείνο του οχήματος που ενεπλάκη στη σύγκρουση, έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

«Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον»

Μία γυναίκα, η οποία επέβαινε σε τρίτο όχημα, περιέγραψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι το αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ.

«Το μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά η μάρτυρας.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει εμείς, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

 

