Σκιάθος: Στο Στρατοδικείο παραπέμπεται ο φαντάρος που συνελήφθη μετά την καταγγελία δύο 16χρονων κοριτσιών για βιασμό

Στο Στρατοδικείο Λάρισας παραπέμπεται ο 19χρονος φαντάρος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία δύο 16χρονων μαθητριών ότι της βίασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/5) στο σπίτι του, στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι δύο ανήλικες μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου γνώρισαν μέσω κοινωνικών δικτύων τον 19χρονο και την επίμαχη ημέρα είχαν βγει σε μπαρ του νησιού για να διασκεδάσουν.

Ωστόσο, όταν μετέβησαν στο σπίτι του 19χρονου, όπως καταγγέλλουν, έπεσαν θύματα βιασμού αν και του ζήτησαν επανειλημμένα να σταματήσει, χωρίς αυτός να συμμορφωθεί.

Την επόμενη ημέρα, το μεσημέρι του Σαββάτου, οι δύο 16χρονες έσπευσαν μαζί με τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, όπου και κατέθεσαν μήνυση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 19χρονος, ο οποίος κατάγεται από το νησί αλλά βρισκόταν εκεί σε στρατιωτική άδεια, συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, και παραπέμπεται στο Στρατοδικείο Λάρισας.